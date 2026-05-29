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Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.
Adam Alioui (OL) porte le numéro 21 de la sélection U17 du Maroc.

CAN U17 : le Maroc d'Alioui ne fera pas le doublé

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de la compétition il y a un an, le Maroc ne défendra pas sa couronne en finale de la CAN U17. Les coéquipiers d'Adam Alioui ont été battus (1-1, 6 Tab 7) par le Sénégal en demi-finale de la compétition, jeudi.

    Il y avait comme un goût de déjà-vu jeudi soir à Rabat. Quelques mois après la finale controversée de la CAN, le Maroc et le Sénégal se faisaient de nouveau face. Cette fois en demi-finale de la CAN U17. Vainqueure de la compétition l'année passée, la sélection marocaine comptait bien faire le doublé avec une édition à la maison. Malheureusement, l'aventure a pris fin à une marche de la finale. Dans une rencontre électrique avec notamment des sifflets au moment de l'hymne sénégalais, l'issue s'est décidée lors d'une séance de tirs au but à rallonge avec pas moins de dix tireurs. Mais tout cela a tourné à l'avantage des Lions de la Teranga (1-1, 6 Tab 7) qui avaient pourtant pris un coup sur la tête avec l'égalisation marocaine au bout du temps additionnel malgré un penalty repoussé (90e+9).

    Le jeune Lyonnais avait le tir de la qualification 

    Dans cette rencontre qui avait vu le Sénégal ouvrir le score dès la 22e minute, Adam Alioui a débuté sur le banc. Le jeune latéral droit de l'OL, déjà présent il y a un an, a fait son entrée en jeu à la 85e. S'il ne faisait pas partie des cinq tireurs désignés pour la séance fatidique, il a été le sixième Marocain à se présenter devant Sarr. Ayant déjà arrêté deux tentatives, en plus de celle en cours de match, le capitaine sénégalais a mis en échec le Lyonnais, qui avait le tir de la qualification au bout du pied... Cruel pour le jeune U19 de l'OL, même si c'est bien le manqué d'Ellaky qui a condamné le Maroc, jeudi soir.

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