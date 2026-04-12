Dans l’obligation de gagner, l’OL a mis 45 minutes pour prendre le dessus sur Lorient (2-0). Avant de se rendre à Paris, les Lyonnais retrouvent un peu de confiance, au moins au niveau comptable.
Lille, Marseille, Rennes… Tous avaient gagné ce week-end. Seul Monaco avait mordu la poussière, mais dans cette lutte à cinq pour la Ligue des champions, cela faisait maigre, même si c’était toujours ça de pris. Encore fallait faire le travail ce dimanche soir à domicile contre Lorient. Une semaine après la prestation insipide à Angers, la réaction d’orgueil était attendue contre les Merlus. Malheureusement, ce ne fut guère mieux face aux 43 000 spectateurs ayant bravé la pluie décinoise. Au soir de la 29e journée, l’OL a enfin gagné (2-0) après neuf matchs sans victoire, mais ce fut laborieux pendant toute une mi-temps. Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca avait d’ailleurs décidé de frapper fort dans ses choix.
Greif sauve les siens
Après l’avoir tancé en conférence de presse, le Portugais avait laissé Endrick sur le banc, aux côtés de Corentin Tolisso diminué à Angers. Deux remplaçants et donc le revenant Rachid Ghezzal à droite de l’attaque ou encore Ainsley Maitland-Niles comme relayeur, laissant son couloir à Kango. Autant de choix qui ne se sont pas révélés payants si Fonseca attendait un visage différent d’Angers. Il y a rapidement eu des bonnes intentions avec cette tête de Yaremchuk (10e) ou Moreira qui s’essaye de loin (16e), mais l’OL est vite retombé dans ses travers.
Ceux d’une domination stérile dans laquelle Lorient n’a jamais tremblé pendant 45 minutes. Pire, les Merlus peuvent regretter de ne pas être rentrés devant au score. Dieng pensait avoir fait le plus dur mais Greif a sorti une parade dont il a le secret (45+2e). Certainement mécontent de ce qu’il a vu durant un mi-temps, Paulo Fonseca n’a cette fois pas attendu pour bousculer les choses. Un triple changement dès le retour des vestiaires avec les entrées d’Endrick, Tolisso et Mangala.
L'OL répond à ses concurrents
L’impact des entrants n’a pas mis longtemps à se faire sentir et après deux incursions, l’OL a réussi à ouvrir la marque. Sur un centre d’Endrick, Yaremchuk a débloqué son compteur en Ligue 1 d’une tête (1-0, 49e). Un soulagement pour tout un stade mais aussi les Lyonnais qui ont réussi à faire le break six minutes plus tard. Une fois encore, Endrick a provoqué dans la surface mais a buté sur le gardien breton avant que le ballon en cloche ne retombe sur la tête de Tolisso (2-0, 56e).
Par les temps qui courent à Décines, avoir deux buts d’avance n’est pas un luxe, mais sur une erreur d’appréciation de Niakhaté, Bamba Dieng a manqué presque l’immanquable qui aurait pu tout relancer (59e). Derrière ? Une longue période sur un faux rythme sans occasion, avec que Greif ne sorte encore le grand jeu. La main ferme sur la frappe croisée d’Avom Ebong a empêché que le match ne soit relancé à dix minutes de la fin. Avec ce succès, l’OL retrouve sa cinquième place, à deux points du podium.
Déjà bravo aux angevins qui ont joué le jeu, ils auraient mérité de sauver l'honneur.
Grief au top
Endrick très bon match, du moins une bonne mi-temps vu que le nerveux a encore fait une compo de merde
"Déjà bravo aux angevins qui ont joué le jeu, ils auraient mérité de sauver l'honneur."
Ils ont sauvé l'honneur Juni, puisque Rennes n'a gagné que 2 à 1 😉
ÉPIVOILÀ !
Tremblez le Qatar, tremblez on arrive !.....
Je remets ce que j'ai mis pendant le match :
Greif c'est le meilleur joueur lyonnais cette saison.
A la limite je veux bien débattre avec Sulc.
Mais sinon Niakhaté nous ayant éliminé vs Lens et Vigo, Tolisso et Morton ayant baissé de régime depuis deux mois, Greif est vraiment le pilier de l'équipe.
Pas étonnant que l'OL ait fait autant de clean sheet (même si je sais que les clean sheet proviennent d'un équilibre global).
Pour moi cette saison je mets :
1) Greif
2) Sulc
3) Tolisso
4) Moreira
5) Niakhaté / Morton
- Point positif : on gagne après 9 matches sans victoire
- Point négatif ; je voulais que l'OL gagne un titre (surtout EL) cette saison et j'ai aucune passion de suivre la course à l'Europe en L1 depuis Vigo
Match bizarre..
Première mi-temps quelconque..
Ensuite à la reprise les 3 changements changent tout nous sommes euphorique ca dure quoi? 10mn?
Ensuite on leur laisse la balle et ils nous domine.
Greif est vraiment un excellent gardien !
Très bonne entré de Mangala, je ne comprend pas les critiques a chaque fois qu'il joue il est tres bon..
1ere mi temps scandaleuse
Dominik Greif (11) est le gardien ayant réalisé le plus de clean sheets en L1 cette saison devant Hervé Koffi et Robin Risser (10 chacun). #OLFCL
Et bien voilà les biloutes, quand vous savez pas demandez le moi.....
Fonseca en éteint pas mal de vous, coaching entrant payant et le pointé du doigt avant match Yaremchuk ovationné a sa sortie.....comme quoi tant qu'un match n'est pas joué , rien ne sert de faire des plans sur la comète.
La seule certitude que l'on pouvait avoir avant match , notre défense assez solide y compris Greif, après c'est l'envie qui fait le reste....
Nous savons désormais que nous avons vingt minutes par match pour faire un score.