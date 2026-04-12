Dans l’obligation de gagner, l’OL a mis 45 minutes pour prendre le dessus sur Lorient (2-0). Avant de se rendre à Paris, les Lyonnais retrouvent un peu de confiance, au moins au niveau comptable.

Lille, Marseille, Rennes… Tous avaient gagné ce week-end. Seul Monaco avait mordu la poussière, mais dans cette lutte à cinq pour la Ligue des champions, cela faisait maigre, même si c’était toujours ça de pris. Encore fallait faire le travail ce dimanche soir à domicile contre Lorient. Une semaine après la prestation insipide à Angers, la réaction d’orgueil était attendue contre les Merlus. Malheureusement, ce ne fut guère mieux face aux 43 000 spectateurs ayant bravé la pluie décinoise. Au soir de la 29e journée, l’OL a enfin gagné (2-0) après neuf matchs sans victoire, mais ce fut laborieux pendant toute une mi-temps. Pour ce rendez-vous dominical, Paulo Fonseca avait d’ailleurs décidé de frapper fort dans ses choix.

Greif sauve les siens

Après l’avoir tancé en conférence de presse, le Portugais avait laissé Endrick sur le banc, aux côtés de Corentin Tolisso diminué à Angers. Deux remplaçants et donc le revenant Rachid Ghezzal à droite de l’attaque ou encore Ainsley Maitland-Niles comme relayeur, laissant son couloir à Kango. Autant de choix qui ne se sont pas révélés payants si Fonseca attendait un visage différent d’Angers. Il y a rapidement eu des bonnes intentions avec cette tête de Yaremchuk (10e) ou Moreira qui s’essaye de loin (16e), mais l’OL est vite retombé dans ses travers.

Ceux d’une domination stérile dans laquelle Lorient n’a jamais tremblé pendant 45 minutes. Pire, les Merlus peuvent regretter de ne pas être rentrés devant au score. Dieng pensait avoir fait le plus dur mais Greif a sorti une parade dont il a le secret (45+2e). Certainement mécontent de ce qu’il a vu durant un mi-temps, Paulo Fonseca n’a cette fois pas attendu pour bousculer les choses. Un triple changement dès le retour des vestiaires avec les entrées d’Endrick, Tolisso et Mangala.

L'OL répond à ses concurrents

L’impact des entrants n’a pas mis longtemps à se faire sentir et après deux incursions, l’OL a réussi à ouvrir la marque. Sur un centre d’Endrick, Yaremchuk a débloqué son compteur en Ligue 1 d’une tête (1-0, 49e). Un soulagement pour tout un stade mais aussi les Lyonnais qui ont réussi à faire le break six minutes plus tard. Une fois encore, Endrick a provoqué dans la surface mais a buté sur le gardien breton avant que le ballon en cloche ne retombe sur la tête de Tolisso (2-0, 56e).

Par les temps qui courent à Décines, avoir deux buts d’avance n’est pas un luxe, mais sur une erreur d’appréciation de Niakhaté, Bamba Dieng a manqué presque l’immanquable qui aurait pu tout relancer (59e). Derrière ? Une longue période sur un faux rythme sans occasion, avec que Greif ne sorte encore le grand jeu. La main ferme sur la frappe croisée d’Avom Ebong a empêché que le match ne soit relancé à dix minutes de la fin. Avec ce succès, l’OL retrouve sa cinquième place, à deux points du podium.