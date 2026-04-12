Endrick, Kango, Ghezzal... La composition de l'OL contre Lorient

Dos au mur après les résultats de cette 29e journée de Ligue 1, l'OL n'a plus d'autre choix que de gagner contre Lorient. Pour créer un électrochoc, Paulo Fonseca a choisi de mettre Endrick sur le banc, remplacé par Rachid Ghezzal.

Hormis Monaco, c'est clairement un week-end qui ne fait pas les affaires de l'OL. Déjà sous pression avec cette série de neuf matchs sans victoire, le club lyonnais est dans l'obligation de gagner ce dimanche soir face à Lorient. Car une contre-performance face aux Merlus, une semaine avant d'aller à Paris, réduirait encore un peu plus les chances européennes. Il y a donc urgence et Paulo Fonseca a ainsi choisi un électrochoc pour redresser la barre. Après les critiques en conférence de presse, le Portugais a de ce fait choisi de mettre Endrick sur le banc, comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais en milieu d'après-midi. Le Brésilien paie son manque d'investissement des derniers matchs et va donc devoir répondre au moment de son entrée en jeu.

Maitland-Niles au milieu ou ailier droit ?

Cette décision forte profite à Rachid Ghezzal. L'Algérien, auteur d'une bonne entrée à Angers, va connaitre sa première titularisation depuis début novembre 2025. Un sacré pari alors que l'OL manque de profondeur depuis des semaines. Les surprises ne s'arrêtent pas là puisque Paulo Fonseca a choisi d'offrir sa première titularisation en Ligue 1 à Steeve Kango. Après la Ligue Europa, le latéral va suppléer Ainsley Maitland-Niles qui n'est pas remplaçant pour autant. L'Anglais devrait évoluer dans le milieu à trois avec Morton et Nartey, à moins que Ghezzal ne vienne occuper une place centrale et que Maitland-Niles occupe le couloir droit.

La compo de l'OL : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Abner - Maitland-Niles Morton, Nartey - Ghezzal, Yaremchuk, Moreira