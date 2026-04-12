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Endrick lors d'OL - Monaco
Endrick lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Endrick, Kango, Ghezzal... La composition de l'OL contre Lorient

  • par David Hernandez
  • 54 Commentaires

    • Dos au mur après les résultats de cette 29e journée de Ligue 1, l'OL n'a plus d'autre choix que de gagner contre Lorient. Pour créer un électrochoc, Paulo Fonseca a choisi de mettre Endrick sur le banc, remplacé par Rachid Ghezzal.

    Hormis Monaco, c'est clairement un week-end qui ne fait pas les affaires de l'OL. Déjà sous pression avec cette série de neuf matchs sans victoire, le club lyonnais est dans l'obligation de gagner ce dimanche soir face à Lorient. Car une contre-performance face aux Merlus, une semaine avant d'aller à Paris, réduirait encore un peu plus les chances européennes. Il y a donc urgence et Paulo Fonseca a ainsi choisi un électrochoc pour redresser la barre. Après les critiques en conférence de presse, le Portugais a de ce fait choisi de mettre Endrick sur le banc, comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais en milieu d'après-midi. Le Brésilien paie son manque d'investissement des derniers matchs et va donc devoir répondre au moment de son entrée en jeu.

    Maitland-Niles au milieu ou ailier droit ?

    Cette décision forte profite à Rachid Ghezzal. L'Algérien, auteur d'une bonne entrée à Angers, va connaitre sa première titularisation depuis début novembre 2025. Un sacré pari alors que l'OL manque de profondeur depuis des semaines. Les surprises ne s'arrêtent pas là puisque Paulo Fonseca a choisi d'offrir sa première titularisation en Ligue 1 à Steeve Kango. Après la Ligue Europa, le latéral va suppléer Ainsley Maitland-Niles qui n'est pas remplaçant pour autant. L'Anglais devrait évoluer dans le milieu à trois avec Morton et Nartey, à moins que Ghezzal ne vienne occuper une place centrale et que Maitland-Niles occupe le couloir droit.

    La compo de l'OL : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Abner - Maitland-Niles Morton, Nartey - Ghezzal, Yaremchuk, Moreira

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    54 commentaires
    1. Avatar
      paolo - dim 12 Avr 26 à 19 h 56

      Mon dieu quelle composition....à croire que l'on a pas envie des 3 points

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    2. Juni38
      Juni38 - dim 12 Avr 26 à 19 h 58

      peut etre il veut se faire virer fonseca , il jette l'éponge et fait exprès de mettre une compo surprise ?
      A l'instar d'un laurent blanc en fin de cycle ?

      L'avenir du club repose sur Rachon !

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      1. J.fin de saison.ol
        J.fin de saison.ol - dim 12 Avr 26 à 20 h 02

        Je n'osais pas le dire 😆

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        1. Juni38
          Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 09

          il s'est dit , je vais faire n'importe quoi , comme ça les dirigeants vont comprendre qu'il y a un pb ?
          LOL

    3. Avatar
      leroilyon - dim 12 Avr 26 à 19 h 59

      Quitte ou double, ça passe ou ça casse..

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 01

        il joue tapis , il abat toutes ses cartes .
        si ça passe c'est un génie , sinon il ira au purgatoire

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      2. J.fin de saison.ol
        J.fin de saison.ol - dim 12 Avr 26 à 20 h 04

        Si on perd, il aura tout un tas d'excuses
        Si on gagne, ca sera un miracle

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        1. Juni38
          Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 08

          si on perd , son sort devrait être scellé , du moins dans tout club autre que l'ol

    4. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 12 Avr 26 à 20 h 01

      il y avait besoin de changer, j'aime bien. Par contre, je ne comprends pas la gestion de Mangala.

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 02

        inexplicable , en tout cas il est en train de lui saboter son rêve de jouer la coupe du monde avec les diables rouges .
        en belgique ils doivent être perplexes .

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    5. J.fin de saison.ol
      J.fin de saison.ol - dim 12 Avr 26 à 20 h 05

      Lille à +4 à Toulouse, faudrait faire un +3 ce soir si on pense que le podium est toujours faisable (pas moi)

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    6. Juni38
      Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 07

      Yaremchuk ne sera pas conservé ( option d'achat non levée , il n'a pas convaincu) mais il joue .
      ( vigo se fait balayer 3-0 par le real oviedo chez eux ... )

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    7. Avatar
      Cicinho2 - dim 12 Avr 26 à 20 h 10

      Ah ben cette compo je l'avais pas vue venir!
      Je suis peut-être passé à côté, mais Ghezzal n'a plus joué la moindre seconde depuis quand?
      Karabec a disparu complètement
      Endrick jouera jamais en pointe seul
      Merah ressortira du banc contre le PSG?
      Bref, si on gagne ce soir, ça sera une belle surprise pour moi!

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 11

        il a fait une bonne entrée à angers ; c'est pour ça qu'il le fait jouer ; il est comme ça paulo , il change l'équipe selon son humeur

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        1. Dark phalus
          Dark phalus - dim 12 Avr 26 à 20 h 23

          J'aurais préféré Kluivert à la place d'Abner, avec cette attaque ça va être compliqué de marquer...

    8. Juni38
      Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 18

      endrick au piquet

      https://www.youtube.com/watch?v=lCYHk6j8GZ0

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    9. Avatar
      olgoneforever - dim 12 Avr 26 à 20 h 18

      Wahou....je vais au Groupama ou pas ???
      Bon j'avoue je viens de découvrir la compo dans la navette Eurexpo ....Il y a des éclats de rire et du chambrage la!

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    10. Avatar
      stylo - dim 12 Avr 26 à 20 h 19

      horrible...
      j'ai tout mis en place pour regarder le match, mais je me demande déjà pourquoi.

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    11. Juni38
      Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 19

      pour une fois on a un meilleur banc que l'équipe sur le terrain , on innove !

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    12. janot06
      janot06 - dim 12 Avr 26 à 20 h 21

      Qui sera capable de marquer ?
      A vos claviers. Vous avez 20mn.

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 12 Avr 26 à 20 h 21

        bamba dieng ?

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      2. Avatar
        stylo - dim 12 Avr 26 à 20 h 22

        à part Moreira, mais qui serait capable de lui faire la passe? Moreira?

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    13. Avatar
      gOLdorak - dim 12 Avr 26 à 20 h 25

      Quel compo dégueulasse.

      Ce n'est plus une stratégie, c'est le mot de Cambronne adressé à tous les supporters.

      Soit Fonseca sait qu'il va partir, soit il fait tout pour qu'on le foute dehors.

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    14. Avatar
      Gerland Era - dim 12 Avr 26 à 20 h 28

      Peut-être que c'est pas si con de changer une bonne partie des joueurs offensifs étant donné que ca ne fonctionne plus devant. C'est un peu tôt pour dire que c'est stupide. On verra si cette compo va avec des phases de jeu qui ont été vraiment travaillées ou pas. Je verrais bien Ghezzal se recentrer un peu pour distribuer et Maitland prendre la profondeur comme le fait Tolisso.
      Je n'aurais pas pensé à Maitland au milieu mais on verra. Endrick je peux plus me le voir, donc tant mieux qu'il soit remplaçant. C'est justifié.
      Le plus important, avec 5 changements, c'est de réagir assez tôt pour corriger ce qui ne va pas (on sait que Fonseca doit faire mieux là dessus). Donc à mon avis ce sera surtout là dessus que ca va se jouer : quel est le bon moment pour lancer Tolisso et Endrick, quel impact ca va avoir etc.. Quand je vois les joueurs offensifs qu'on a sur le banc ou le terrain, c'est de toute façon la lose, à part Moreira.

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    15. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 12 Avr 26 à 20 h 29

      Je l'annonce depuis plusieurs jours triplé de Ghezzal ce soir

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    16. Avatar
      Interol - dim 12 Avr 26 à 20 h 43

      Compo flippante. Moi aussi je me suis dit "on dirait que Fonseca veut se faire virer"...
      On verra bien dans 90min comment ça va se passer...

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      1. Avatar
        Vudailleurs - dim 12 Avr 26 à 21 h 09

        Pas du tout il est juste perdu. Et il s'est dit que cette fois il allait changer des choses pour de bon

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        1. Avatar
          fandelol - dim 12 Avr 26 à 21 h 11

          Faut quand même reconnaitre qu'il a une faculté inégalable pour foutre en l'air les fins de saison partout où il passe.

    17. Avatar
      OL IN - dim 12 Avr 26 à 20 h 46

      Pour le coup j’y crois assez à cette compo. Endrick c’était plus possible le manque d’effort, aucun appel en profondeur il peut même pas jouer 9. Ça va me piquer au vif et on espère qu’il finira bien la saison.
      AMN c’est un milieu de base faut pas l’oublier. Mangala entrera en cours de match il préfère sûrement le préserver car il semble être devenu fragile. Ghezzal peut mettre de très bons ballons avec sa patte gauche sur Yaremchuk notamment grâce à Kango qui en prenant le couloir va lui libérer du temps pour s’ajuster. Faut prendre la compo dans sa globalité et elle me semble très cohérente

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    18. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 20 h 46

      ...et...et...Bastien !

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      1. Rockaddict
        Rockaddict - dim 12 Avr 26 à 20 h 48

        Seul le résultat lui donnera raison. Oui pas.

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    19. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 20 h 48

      Mince un corner (qui ne donnera rien) !

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    20. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 20 h 52

      Quel jeu désordonné ! (et le risque de la papasse...)

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    21. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 20 h 56

      Caramba !

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    22. Avatar
      Vudailleurs - dim 12 Avr 26 à 21 h 03

      Non mais Abner et Yaremchuk sur la feuille de match. Comment peut-on gagner?

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      1. Avatar
        SiempreOL - dim 12 Avr 26 à 21 h 07

        Tout à fait d’accord et rajouter Ghezzal qui ne fiche rien si ce n’est faire la circulation…

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    23. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 03

      C'est relance de merde

      Signaler
    24. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 05

      Toujours les mêmes problèmes

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    25. Avatar
      fandelol - dim 12 Avr 26 à 21 h 08

      Quelqu'un a un lien? Le mien bug à mort :/

      Signaler
      1. chignol
        chignol - dim 12 Avr 26 à 21 h 11

        https://tinyurl.com/yc23cts8

        Signaler
    26. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 11

      On est dans la même lignée des matchs précédents...

      Signaler
      1. OL-91
        OL-91 - dim 12 Avr 26 à 21 h 12

        ...et dans la même série d'échecs.

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    27. Avatar
      Vudailleurs - dim 12 Avr 26 à 21 h 11

      Yaremchuk est meilleur que Endrick en 9 ? Fonseca a vraiment disjoncté

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    28. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 12

      Personne tire pfff

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    29. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 13

      On jouent comme un relégable

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      1. OL-91
        OL-91 - dim 12 Avr 26 à 21 h 15

        Niveau de jeu, oui, mais niveau d'agressivité, non.

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    30. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 21 h 15

      Il n'y a qu'une seule équipe qui joue.

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    31. Avatar
      Vudailleurs - dim 12 Avr 26 à 21 h 15

      Et Nartey il est vraiment très très très moyen. Sur tous ses matchs depuis qu'il est arrivé. Il est extrêmement discret

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    32. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 15

      Il se passe rien ces abusé

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    33. gone69
      gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 16

      Il sont à la rue pfff

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      1. gone69
        gone69 - dim 12 Avr 26 à 21 h 17

        Le tractopelle yaremchuck

        Signaler
    34. OL-91
      OL-91 - dim 12 Avr 26 à 21 h 18

      Une passe longue à Afonso et, hop, elle tombe sur les pieds du défenseur.

      Signaler
    35. Avatar
      SiempreOL - dim 12 Avr 26 à 21 h 19

      Prochaine victime de Fonseca : Alonso Moreira seul joueur à prendre des risques de blessures - yaremschuk et Ghezzal sur le terrain c’est faute professionnelle pour le coach

      Signaler
    36. Avatar
      Clad du 93 - dim 12 Avr 26 à 21 h 19

      Je ne trouve aucune qualité a Iaremtchuk. Vraiment aucune.

      Signaler

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