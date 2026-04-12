Endrick, Kango, Ghezzal... La composition de l'OL contre Lorient

Dos au mur après les résultats de cette 29e journée de Ligue 1, l'OL n'a plus d'autre choix que de gagner contre Lorient. Pour créer un électrochoc, Paulo Fonseca a choisi de mettre Endrick sur le banc, remplacé par Rachid Ghezzal.
Hormis Monaco, c'est clairement un week-end qui ne fait pas les affaires de l'OL. Déjà sous pression avec cette série de neuf matchs sans victoire, le club lyonnais est dans l'obligation de gagner ce dimanche soir face à Lorient. Car une contre-performance face aux Merlus, une semaine avant d'aller à Paris, réduirait encore un peu plus les chances européennes. Il y a donc urgence et Paulo Fonseca a ainsi choisi un électrochoc pour redresser la barre. Après les critiques en conférence de presse, le Portugais a de ce fait choisi de mettre Endrick sur le banc, comme indiqué par Olympique-et-Lyonnais en milieu d'après-midi. Le Brésilien paie son manque d'investissement des derniers matchs et va donc devoir répondre au moment de son entrée en jeu.
Maitland-Niles au milieu ou ailier droit ?
Cette décision forte profite à Rachid Ghezzal. L'Algérien, auteur d'une bonne entrée à Angers, va connaitre sa première titularisation depuis début novembre 2025. Un sacré pari alors que l'OL manque de profondeur depuis des semaines. Les surprises ne s'arrêtent pas là puisque Paulo Fonseca a choisi d'offrir sa première titularisation en Ligue 1 à Steeve Kango. Après la Ligue Europa, le latéral va suppléer Ainsley Maitland-Niles qui n'est pas remplaçant pour autant. L'Anglais devrait évoluer dans le milieu à trois avec Morton et Nartey, à moins que Ghezzal ne vienne occuper une place centrale et que Maitland-Niles occupe le couloir droit.
La compo de l'OL : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Abner - Maitland-Niles Morton, Nartey - Ghezzal, Yaremchuk, Moreira
Mon dieu quelle composition....à croire que l'on a pas envie des 3 points
peut etre il veut se faire virer fonseca , il jette l'éponge et fait exprès de mettre une compo surprise ?
A l'instar d'un laurent blanc en fin de cycle ?
L'avenir du club repose sur Rachon !
Je n'osais pas le dire 😆
il s'est dit , je vais faire n'importe quoi , comme ça les dirigeants vont comprendre qu'il y a un pb ?
LOL
Quitte ou double, ça passe ou ça casse..
il joue tapis , il abat toutes ses cartes .
si ça passe c'est un génie , sinon il ira au purgatoire
Si on perd, il aura tout un tas d'excuses
Si on gagne, ca sera un miracle
si on perd , son sort devrait être scellé , du moins dans tout club autre que l'ol
il y avait besoin de changer, j'aime bien. Par contre, je ne comprends pas la gestion de Mangala.
inexplicable , en tout cas il est en train de lui saboter son rêve de jouer la coupe du monde avec les diables rouges .
en belgique ils doivent être perplexes .
Lille à +4 à Toulouse, faudrait faire un +3 ce soir si on pense que le podium est toujours faisable (pas moi)
Yaremchuk ne sera pas conservé ( option d'achat non levée , il n'a pas convaincu) mais il joue .
( vigo se fait balayer 3-0 par le real oviedo chez eux ... )
Ah ben cette compo je l'avais pas vue venir!
Je suis peut-être passé à côté, mais Ghezzal n'a plus joué la moindre seconde depuis quand?
Karabec a disparu complètement
Endrick jouera jamais en pointe seul
Merah ressortira du banc contre le PSG?
Bref, si on gagne ce soir, ça sera une belle surprise pour moi!
il a fait une bonne entrée à angers ; c'est pour ça qu'il le fait jouer ; il est comme ça paulo , il change l'équipe selon son humeur
J'aurais préféré Kluivert à la place d'Abner, avec cette attaque ça va être compliqué de marquer...
endrick au piquet
https://www.youtube.com/watch?v=lCYHk6j8GZ0
Wahou....je vais au Groupama ou pas ???
Bon j'avoue je viens de découvrir la compo dans la navette Eurexpo ....Il y a des éclats de rire et du chambrage la!
horrible...
j'ai tout mis en place pour regarder le match, mais je me demande déjà pourquoi.
pour une fois on a un meilleur banc que l'équipe sur le terrain , on innove !
Qui sera capable de marquer ?
A vos claviers. Vous avez 20mn.
bamba dieng ?
à part Moreira, mais qui serait capable de lui faire la passe? Moreira?
Quel compo dégueulasse.
Ce n'est plus une stratégie, c'est le mot de Cambronne adressé à tous les supporters.
Soit Fonseca sait qu'il va partir, soit il fait tout pour qu'on le foute dehors.
Peut-être que c'est pas si con de changer une bonne partie des joueurs offensifs étant donné que ca ne fonctionne plus devant. C'est un peu tôt pour dire que c'est stupide. On verra si cette compo va avec des phases de jeu qui ont été vraiment travaillées ou pas. Je verrais bien Ghezzal se recentrer un peu pour distribuer et Maitland prendre la profondeur comme le fait Tolisso.
Je n'aurais pas pensé à Maitland au milieu mais on verra. Endrick je peux plus me le voir, donc tant mieux qu'il soit remplaçant. C'est justifié.
Le plus important, avec 5 changements, c'est de réagir assez tôt pour corriger ce qui ne va pas (on sait que Fonseca doit faire mieux là dessus). Donc à mon avis ce sera surtout là dessus que ca va se jouer : quel est le bon moment pour lancer Tolisso et Endrick, quel impact ca va avoir etc.. Quand je vois les joueurs offensifs qu'on a sur le banc ou le terrain, c'est de toute façon la lose, à part Moreira.
Je l'annonce depuis plusieurs jours triplé de Ghezzal ce soir
Compo flippante. Moi aussi je me suis dit "on dirait que Fonseca veut se faire virer"...
On verra bien dans 90min comment ça va se passer...
Pas du tout il est juste perdu. Et il s'est dit que cette fois il allait changer des choses pour de bon
Faut quand même reconnaitre qu'il a une faculté inégalable pour foutre en l'air les fins de saison partout où il passe.
Pour le coup j’y crois assez à cette compo. Endrick c’était plus possible le manque d’effort, aucun appel en profondeur il peut même pas jouer 9. Ça va me piquer au vif et on espère qu’il finira bien la saison.
AMN c’est un milieu de base faut pas l’oublier. Mangala entrera en cours de match il préfère sûrement le préserver car il semble être devenu fragile. Ghezzal peut mettre de très bons ballons avec sa patte gauche sur Yaremchuk notamment grâce à Kango qui en prenant le couloir va lui libérer du temps pour s’ajuster. Faut prendre la compo dans sa globalité et elle me semble très cohérente
...et...et...Bastien !
Seul le résultat lui donnera raison. Oui pas.
Mince un corner (qui ne donnera rien) !
Quel jeu désordonné ! (et le risque de la papasse...)
Caramba !
Non mais Abner et Yaremchuk sur la feuille de match. Comment peut-on gagner?
Tout à fait d’accord et rajouter Ghezzal qui ne fiche rien si ce n’est faire la circulation…
C'est relance de merde
Toujours les mêmes problèmes
Quelqu'un a un lien? Le mien bug à mort :/
https://tinyurl.com/yc23cts8
On est dans la même lignée des matchs précédents...
...et dans la même série d'échecs.
Yaremchuk est meilleur que Endrick en 9 ? Fonseca a vraiment disjoncté
Personne tire pfff
On jouent comme un relégable
Niveau de jeu, oui, mais niveau d'agressivité, non.
Il n'y a qu'une seule équipe qui joue.
Et Nartey il est vraiment très très très moyen. Sur tous ses matchs depuis qu'il est arrivé. Il est extrêmement discret
Il se passe rien ces abusé
Il sont à la rue pfff
Le tractopelle yaremchuck
Une passe longue à Afonso et, hop, elle tombe sur les pieds du défenseur.
Prochaine victime de Fonseca : Alonso Moreira seul joueur à prendre des risques de blessures - yaremschuk et Ghezzal sur le terrain c’est faute professionnelle pour le coach
Je ne trouve aucune qualité a Iaremtchuk. Vraiment aucune.