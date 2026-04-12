Dix matchs sans victoire ? L'OL ne veut pas égaler le total de 1962

Après avoir enchaîné treize victoires de suite, l'OL ne goûte plus au succès depuis neuf rencontres. En cas de contre-performance ce dimanche face à Lorient, les joueurs de Paulo Fonseca égaleraient le total de 1962, tandis que le record est à onze.

Vont-ils réussir l'exploit de signer la deuxième série la plus prolifique de l'histoire du club et la plus terrible dans la même saison ? Tout un club espère que non, mais c'est malheureusement bien ce qui pend au nez des joueurs de l'OL. En l'espace de quatre mois, les Lyonnais sont passés du tout au tout. D'enchaîner les succès et de rêver plus grand à rentrer dans le rang et avoir la peur du vide de se retrouver sans rien à la mi-mai. C'est pourtant bien la réalité de cette saison paradoxale pour le club septuple champion de France.

Briser la série avant le PSG

Ce dimanche, les hommes de Paulo Fonseca veulent briser la spirale négative dans laquelle ils sont coincés depuis le 22 février dernier et ce revers à Strasbourg. Depuis, huit autres rencontres ont suivi et Lorient se présente au Parc OL à 20h45. Face à la pression mise par ses concurrents à l'Europe, l'OL est dos au mur et le spectre d'un dixième match sans victoire plane au-dessus de Décines. Ce serait la première fois depuis 1962 (avril-septembre) que le club aux 75 bougies connait pareille disette. Le record étant de onze en 1959 (octobre-décembre) et en 2023 (juin-novembre).