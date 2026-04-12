OL - Lorient : Endrick sur le banc et Ghezzal en pointe ?

Face aux performances en deçà d'Endrick, Paulo Fonseca devrait opter pour une mise sur le banc du Brésilien contre Lorient. À la manière de ce qui avait été observé contre le PSG en novembre dernier, Rachid Ghezzal tiendrait la corde pour évoluer à la pointe de l'attaque de l'OL.

La sortie médiatique avait surpris et ce n'était peut-être qu'un avant-goût. Vendredi, Paulo Fonseca n'avait pas voulu "casser" Endrick, mais l'entraîneur lyonnais avait eu des mots assez crus pour décrire la situation de son attaquant. Peu satisfait de son rendement, le Portugais avait avoué "en attendre plus" du numéro 9. Une façon de piquer son joueur et donc d'avoir une réaction ce dimanche soir (20h45) face à Lorient ?

C'était un cas de figure à prendre en considération, mais il se pourrait bien que les prestations en deçà aient fini de convaincre Fonseca d'appuyer là où ça fait mal. D'après les dernières indiscrétions d'Olympique-et-Lyonnais, il y aurait de fortes chances qu'Endrick prenne place sur le banc de l'OL au coup d'envoi ce dimanche. Un choix qui s'avérerait fort alors que la formation lyonnaise est à la recherche d'une confiance perdue.

Qui pour occuper l'aile droite ?

Mais ce ne devrait pas être la seule prise de position de l'entraîneur lyonnais face aux Merlus. Plutôt à son avantage lors de son entrée contre Angers, Rachid Ghezzal serait en passe de retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis le 9 novembre dernier. C'était contre le PSG et l'Algérien avait occupé une position d'attaquant de pointe. Un rôle qui devrait une nouvelle fois lui revenir pour ce match de la 29e journée de Ligue 1. Reste à savoir si l'OL évoluera dans un système de jeu différent. Contre le club parisien, l'OL était resté en 4-3-3 avec Ainsley Maitland-Niles qui avait notamment évolué un cran plus haut. Si Endrick vient à prendre place sur le banc, cette perspective n'est pas à exclure.

Avec R. Brikh.