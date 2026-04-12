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Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d’OL – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Sulc absent, Tolisso diminué… l’OL en manque de ses joueurs décisifs contre Lorient

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL va devoir faire sans Pavel Sulc blessé et Corentin Tolisso diminué et certainement sur le banc. Deux joueurs qui ne sont autres que les deux joueurs les plus décisifs en Ligue 1 pour la formation lyonnaise.

    Tous les regards sont dirigés vers Endrick et à raison. Muet en Ligue 1 depuis le 28 janvier dernier, l'attaquant brésilien cristallise les critiques sur le jeu offensif de l'OL. Ce dimanche (20h45), le joueur prêté par le Real Madrid sera d'autant plus attendu en raison de l'absence de Pavel Sulc. Après seulement trois petits matchs en retour de blessure, le Tchèque est de nouveau sur le flanc suite à sa sortie à Angers dimanche dernier. Sans le numéro 10, ce sont 14 actions décisives en moins pour l'OL (buts et passes cumulés). Le mois de mars avait d'ailleurs montré l'importance qu'avait prise Sulc dans le rendement offensif de l'OL, en sentant bien les coups mais aussi avec une relation privilégiée avec Afonso Moreira.

    Impliqués dans 22 buts de l'OL en Ligue 1

    L'ailier portugais sera tout aussi attendu qu'Endrick pour limiter le poids de l'absence du meilleur buteur lyonnais cette saison. Mais Pavel Sulc n'est pas le seul à faire défaut ce dimanche à Décines. Il aura beau être sur le banc de touche face aux Merlus, Corentin Tolisso est diminué. L'objectif de Paulo Fonseca sera de limiter son utilisation pour ne pas tirer plus sur la corde. Une influence de plus à devoir combler car le capitaine, même en étant moins bien ces derniers matchs, reste le deuxième joueur le plus décisif de l'OL après 28 journées de Ligue 1 (8 buts et passes au cumulé). Un chantier colossal pour une formation en manque de confiance...

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