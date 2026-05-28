OL Lyonnes : les internationales sollicitées en juin

En attendant la liste de la France ce jeudi, de nombreuses internationales d'OL Lyonnes poursuivront la saison en juin. De l'Europe à l'Amérique, elles arpenteront les terrains du monde entier, avec des confrontations entre Lyonnaises.

Dernier match de la saison vendredi pour OL Lyonnes. Une rencontre cruciale, puisqu'il s'agit de la finale de la Première Ligue contre le Paris FC*. Un rendez-vous déterminant pour Jonatan Giráldez et son groupe qui vise un troisième titre national. Et après, direction les vacances ? Oui, mais pas pour tout le monde. En effet, les sélections joueront des affiches internationales en juin. Beaucoup de Lyonnaises seront sollicitées, entre l'Europe et l'Amérique, notamment.

Norvège (Ingrid Engen et Ada Hegerberg)

Qualifications pour la Coupe du monde face à l'Allemagne de Jule Brand (05/06) et l'Autriche (09/06).

Suède (Elma Nelhage)

La défenseure n'a pas joué depuis avril mais est appelée pour affronter le Danemark (05/06) et l'Italie (09/06) dans les éliminatoires au Mondial.

Danemark (Sofie Svava)

Billet pour la Coupe du monde en jeu contre la Suède (05/06) et la Serbie (09/06).

Canada (Ashley Lawrence)

Retour en sélection pour la latérale. Elle défiera le Costa Rica en amical le 10 juin.

États-Unis (Lindsey Heaps et Lily Yohannes)

Double confrontation contre le Brésil les 6 et 10 juin.

Brésil (Tarciane)

Deux duels amicaux face aux Américaines.

Malawi (Tabitha Chawinga)

Les Malawites affronteront la Tanzanie (03/06) et le Ghana (06/06) lors d'amicaux.

On attend encore la liste de l'équipe de France ce jeudi après-midi. Sans oublier le Chili de Christiane Endler et Melchie Dumornay avec Haïti

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