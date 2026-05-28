OL Lyonnes : les internationales sollicitées en juin

En attendant la liste de la France ce jeudi, de nombreuses internationales d'OL Lyonnes poursuivront la saison en juin. De l'Europe à l'Amérique, elles arpenteront les terrains du monde entier, avec des confrontations entre Lyonnaises.
Dernier match de la saison vendredi pour OL Lyonnes. Une rencontre cruciale, puisqu'il s'agit de la finale de la Première Ligue contre le Paris FC*. Un rendez-vous déterminant pour Jonatan Giráldez et son groupe qui vise un troisième titre national. Et après, direction les vacances ? Oui, mais pas pour tout le monde. En effet, les sélections joueront des affiches internationales en juin. Beaucoup de Lyonnaises seront sollicitées, entre l'Europe et l'Amérique, notamment.
Norvège (Ingrid Engen et Ada Hegerberg)
- Qualifications pour la Coupe du monde face à l'Allemagne de Jule Brand (05/06) et l'Autriche (09/06).
Suède (Elma Nelhage)
- La défenseure n'a pas joué depuis avril mais est appelée pour affronter le Danemark (05/06) et l'Italie (09/06) dans les éliminatoires au Mondial.
Danemark (Sofie Svava)
- Billet pour la Coupe du monde en jeu contre la Suède (05/06) et la Serbie (09/06).
Canada (Ashley Lawrence)
- Retour en sélection pour la latérale. Elle défiera le Costa Rica en amical le 10 juin.
États-Unis (Lindsey Heaps et Lily Yohannes)
- Double confrontation contre le Brésil les 6 et 10 juin.
Brésil (Tarciane)
Deux duels amicaux face aux Américaines.
Malawi (Tabitha Chawinga)
- Les Malawites affronteront la Tanzanie (03/06) et le Ghana (06/06) lors d'amicaux.
On attend encore la liste de l'équipe de France ce jeudi après-midi. Sans oublier le Chili de Christiane Endler et Melchie Dumornay avec Haïti
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Heureusement, 7 semaines de coupure après cette fenêtre internationale. Ca va faire du bien à tout le monde. Par contre, je ne sais pas comment ces matchs vont se passer, vu que toutes nos joueuses semblent être sur les jantes...
TOTALEMENT HS - La nuit dernière, j'ai rêvé que l'OLL tenait sa première recrue estivale.
C'était une milieu de terrain chinoise inconuue sous nos latitudes, spécialiste des coups francs.
Elle m'avait donné rendez-vous dans une brasserie du cours Vitton (en effet, dans ce rêve j'étais le recruteur du club).
Jusque là tout se tient plus ou moins mais la suite est un peu zarbi : notre jeune Chinoise me montre quelques-uns de ses buts sur son smartphone. Je lui demande d'agrandir l'image, elle écarte donc les doigts sur l'écran mais c'est le smartphone lui-même qui grossit, grossit... et finit par se transformer en tablette (je sais, ça fait assez obscène mais c'est pas de ma faute, c'est celle du rêve).
Le soir-même, mon chef Vincent Ponsot la faisait signer.
Au bout de quelques matchs, elle était déjà titulaire indiscutable. Les supporters et les médias l'avaient spontanément surnommée "Juninhette".
Voilà c'est tout, je poste ça ici comme témoin, de manière parfaitement égoïste, pour vérifier si j'ai la faculté de faire des rêves prémonitoires.
(Le deuxième petit détail suspect c'est le nom de cette joueuse : Josette Bernachon. Un peu inattendu pour une Chinoise exclusivement issue de paysans mandchous depuis d'innombrables générations. Mais bon, c'est juste un détail.)