Avant son déplacement à Décines, le FC Lorient affiche un bilan préoccupant loin de ses bases. Une faiblesse qui pourrait peser face à un OL en quête de points.

Des résultats insuffisants en déplacement

À l’approche de ce rendez-vous, un chiffre interpelle : Lorient n’a remporté que 2 de ses 14 matchs à l’extérieur cette saison en Ligue 1, pour 5 matchs nuls et 7 défaites. Un bilan qui illustre les difficultés des Merlus dès qu’ils évoluent hors de leur stade. Au-delà des résultats, cette statistique traduit une incapacité à imposer leur jeu loin de leurs bases. Les Lorientais peinent à prendre le contrôle des rencontres et subissent davantage face à des équipes plus entreprenantes.

Une défense qui craque après la pause

Lorient a encaissé 22 buts à l’extérieur cette saison, dont 14 en seconde période. Une tendance nette qui met en lumière des difficultés à tenir sur la durée. Les Merlus restent souvent dans le match avant la pause, mais finissent par céder au fil des minutes, notamment dans les 25 dernières minutes du match.

Une opportunité pour l’OL

Dans ce contexte, ce déplacement apparaît comme une opportunité pour l’OL. Face à une équipe déjà maintenu et qui devrait proposer du jeu, les Lyonnais auront l’occasion d’utiliser la profondeur notamment grâce à Endrick. Peu présente dernièrement, l’efficacité lyonnaise pourrait faire la différence. Réponse dimanche à 20h45.