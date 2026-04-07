OL - Lorient : avec Benoît Bastien au sifflet

Le match de la relance ? Dimanche soir, l'OL recevra Lorient à 20h45. Pour diriger cette affiche, nous retrouverons l'expérimenté Benoît Bastien.

Devant son public, l'OL parviendra-t-il à enrayer sa spirale de neuf rencontres sans victoire ? Dimanche soir, il accueille Lorient dans le cadre de la 29 journée de Ligue 1. On dit cela à chaque fois depuis plusieurs semaines, mais ce duel est plus que crucial dans la course à une qualification européenne. Rendez-vous à 20h45 en clôture du week-end.

Pour diriger ce match face aux Lorientais, la Fédération a désigné un officiel très expérimenté. Il s'agit du bien connu Benoît Bastien, que l'Olympique lyonnais a déjà croisé à 46 reprises depuis 2014. L'homme de 42 ans était notamment au sifflet des confrontations face à Lens (élimination Coupe de France) et au PSG (2-3) cette saison. Pas de très bons souvenirs donc pour les Rhodaniens.

Dechepy et Lavis à la vidéo

Cette mission, l'arbitre de la dernière finale de la Coupe de France la mènera avec ses assistants Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Pour les changements et le temps additionnel, nous aurons Karim Abed. Enfin, le duo à la vidéo, qui pourrait avoir son importance, sera composé de Bastien Dechepy et de William Lavis.

À l'aller, on se souvient que les Bretons avaient assez aisément dominé les Rhodaniens. Le score, 1 à 0, était presque flatteur pour Ainsley Maitland-Niles et ses compagnons, sachant que l'Anglais avait écopé d'un carton rouge avant la pause. Un scénario qui serait bien évidemment peu enviable pour l'OL le 12 avril prochain.