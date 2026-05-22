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La joie des joueurs d'Aston Villa
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Ligue des champions : pourquoi le sacre d'Aston Villa ne fait pas encore totalement les affaires de l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa a fait un premier pas pour faire les affaires de l'OL dans la course au tour de qualification pour la Ligue des champions. Mais il manque encore un dernier élément pour voir le Sporting Portugal qualifié directement et ainsi faire des Lyonnais les têtes de série numéro 1.

    Mercredi soir, Paulo Fonseca et ses joueurs étaient certainement des supporters d'Aston Villa. Ils auraient certainement préféré être à Istanbul pour participer à la finale de la Ligue Europa, mais le parcours de l'OL s'est arrêté bien plus vite que prévu. Une victoire finale aurait pu permettre aux Lyonnais de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Alors forcément, ils voyaient plutôt d'un bon oeil que ce soit les Villans qui prennent le dessus sur Fribourg en vue de la campagne de qualifications qui se profilent en août pour le club lyonnais. Déjà qualifié pour la C1 via la Premier League, Aston Villa va donc faire profiter sa place qualificative obtenue mercredi en Turquie au Sporting Portugal.

    Un nul suffit à Aston Villa contre Manchester City

    Enfin pas tout de suite puisqu'il reste encore une condition pour que le club portugais n'ait pas à passer par le troisième tour de qualification et le barrage. En effet, Aston Villa doit conserver sa quatrième place actuelle en Premier League. Liverpool, cinquième, est également qualifié pour la Ligue des champions, mais il s'agit là d'un "extra spot" gagné grâce aux performances des clubs anglais sur la scène européenne cette saison. Si Villa retombe à cette cinquième place, c'est donc Bournemouth qui profiterait de tous les avantages avec sa sixième place en Premier League et non le Sporting Portugal. Cela voudrait donc dire que l'OL ne passera plus tête de série numéro 1 au troisième tour des qualifications. Et pourrait ainsi tomber Fenerbahçe (ou son bourreau) le 4 et 11 août puis Bodo/Glimt (ou son bourreau) en barrage.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - ven 22 Mai 26 à 10 h 39

      Oui, et Liverpool reçoit Brentford , Aston Villa va à Man City , pas simple 😰

      Perso, je croyais que les 5 premiers étaient qualifiés d'office pour la LdC

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      1. Avatar
        lekinslayer - ven 22 Mai 26 à 10 h 46

        Ils le sont, c'est juste que la 5eme place est "bonus" et donc n'apporte pas les mêmes avantages que la 4eme

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    2. Avatar
      lekinslayer - ven 22 Mai 26 à 10 h 46

      Dans tous les cas ça change pas grand chose a l'OL, ok les adversaires seront peut-etre un poil plus abordables, mais on doit dans tous les cas passer par 3eme tour + barrages

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      1. Avatar
        BadGone91 - ven 22 Mai 26 à 11 h 11

        Oui voilà, on se prenait tous la tête pour avoir un tirage favorable en EL, ce que l'on a eu, et on connait la suite...

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