La joie des joueurs d’Aston Villa (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa a fait un premier pas pour faire les affaires de l'OL dans la course au tour de qualification pour la Ligue des champions. Mais il manque encore un dernier élément pour voir le Sporting Portugal qualifié directement et ainsi faire des Lyonnais les têtes de série numéro 1.

Mercredi soir, Paulo Fonseca et ses joueurs étaient certainement des supporters d'Aston Villa. Ils auraient certainement préféré être à Istanbul pour participer à la finale de la Ligue Europa, mais le parcours de l'OL s'est arrêté bien plus vite que prévu. Une victoire finale aurait pu permettre aux Lyonnais de se qualifier directement pour la Ligue des champions. Alors forcément, ils voyaient plutôt d'un bon oeil que ce soit les Villans qui prennent le dessus sur Fribourg en vue de la campagne de qualifications qui se profilent en août pour le club lyonnais. Déjà qualifié pour la C1 via la Premier League, Aston Villa va donc faire profiter sa place qualificative obtenue mercredi en Turquie au Sporting Portugal.

Un nul suffit à Aston Villa contre Manchester City

Enfin pas tout de suite puisqu'il reste encore une condition pour que le club portugais n'ait pas à passer par le troisième tour de qualification et le barrage. En effet, Aston Villa doit conserver sa quatrième place actuelle en Premier League. Liverpool, cinquième, est également qualifié pour la Ligue des champions, mais il s'agit là d'un "extra spot" gagné grâce aux performances des clubs anglais sur la scène européenne cette saison. Si Villa retombe à cette cinquième place, c'est donc Bournemouth qui profiterait de tous les avantages avec sa sixième place en Premier League et non le Sporting Portugal. Cela voudrait donc dire que l'OL ne passera plus tête de série numéro 1 au troisième tour des qualifications. Et pourrait ainsi tomber Fenerbahçe (ou son bourreau) le 4 et 11 août puis Bodo/Glimt (ou son bourreau) en barrage.