Ayant quitté le club la saison dernière, Amel Majri et Eugénie Le Sommer gardent un attachement à OL Lyonnes. Les deux joueuses offensives seront à Oslo pour suivre la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

C'est un lien indéfectible comme il en existe peu dans le football. A Lyon, les anciennes joueuses gardent une vraie relation avec le club, même après leur départ. Il y en a qui reviennent pour entraîner après la fin de leur carrière et d'autres qui ne peuvent s'empêcher de passer une tête quand leur emploi du temps le permet. Un an après son départ d'OL Lyonnes, Eugénie Le Sommer est plutôt du genre à avoir du mal à couper le corde, elle qui se voyait finir sa carrière à Décines. Partie au Mexique, l'attaquante a conservé sa maison dans la capitale des Gaules et était encore présente samedi dernier pour la demi-finale des play-offs de Première Ligue. Pour le plus grand plaisir de ses anciennes coéquipières que ce soit en avant ou en après-match.

Quinze Ligues des champions à elles deux

Si elle ne sera pas sur la pelouse de l'Uleevaal Stadion samedi à Oslo, Le Sommer espère bien fêter le neuvième sacre d'OL Lyonnes en Ligue des champions. La meilleure buteuse de l'histoire du club fait en effet partie de la délégation lyonnaise présente en tribunes en Norvège. Elle ne sera pas seule puisqu'Amel Majri sera également de la partie, comme nous l'a confirmé Vincent Ponsot. Ayant toutes deux remportées huit trophées dans la compétition (même seulement sept sont comptabilisées pour Majri suite à sa blessure en 2021-2022), elles donneront sûrement de la voix pour pousser leurs anciennes partenaires. Avec certainement un petit pincement si le dénouement est heureux de ne plus faire partie du grand chelem...