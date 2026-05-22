Actualités
Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019
Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Barça - OL Lyonnes : Majri et Le Sommer viendront soutenir leurs anciennes coéquipières

  • par David Hernandez

    • Ayant quitté le club la saison dernière, Amel Majri et Eugénie Le Sommer gardent un attachement à OL Lyonnes. Les deux joueuses offensives seront à Oslo pour suivre la finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone.

    C'est un lien indéfectible comme il en existe peu dans le football. A Lyon, les anciennes joueuses gardent une vraie relation avec le club, même après leur départ. Il y en a qui reviennent pour entraîner après la fin de leur carrière et d'autres qui ne peuvent s'empêcher de passer une tête quand leur emploi du temps le permet. Un an après son départ d'OL Lyonnes, Eugénie Le Sommer est plutôt du genre à avoir du mal à couper le corde, elle qui se voyait finir sa carrière à Décines. Partie au Mexique, l'attaquante a conservé sa maison dans la capitale des Gaules et était encore présente samedi dernier pour la demi-finale des play-offs de Première Ligue. Pour le plus grand plaisir de ses anciennes coéquipières que ce soit en avant ou en après-match.

    Quinze Ligues des champions à elles deux

    Si elle ne sera pas sur la pelouse de l'Uleevaal Stadion samedi à Oslo, Le Sommer espère bien fêter le neuvième sacre d'OL Lyonnes en Ligue des champions. La meilleure buteuse de l'histoire du club fait en effet partie de la délégation lyonnaise présente en tribunes en Norvège. Elle ne sera pas seule puisqu'Amel Majri sera également de la partie, comme nous l'a confirmé Vincent Ponsot. Ayant toutes deux remportées huit trophées dans la compétition (même seulement sept sont comptabilisées pour Majri suite à sa blessure en 2021-2022), elles donneront sûrement de la voix pour pousser leurs anciennes partenaires. Avec certainement un petit pincement si le dénouement est heureux de ne plus faire partie du grand chelem...

    à lire également
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler (OL Lyonnes) : "Chez la gardienne, la moindre erreur coûte cher..."

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019
    Barça - OL Lyonnes : Majri et Le Sommer viendront soutenir leurs anciennes coéquipières 09:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Mercato : Rachid Ghezzal annonce son départ de l’OL 08:45
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : Adam Karabec ne fera pas la Coupe du monde 08:00
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler (OL Lyonnes) : "Chez la gardienne, la moindre erreur coûte cher..." 07:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L'OL opposé à Mâcon le 8 juillet en match amical 21/05/26
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Wendie Renard, la "maman" qui guidera OL Lyonnes face au Barça 21/05/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca a déjà connu le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 21/05/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    OL Lyonnes : accord entre l'UNFP et Foot Unis sur la convention collective 21/05/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Les statistiques collectives de l'OL en Ligue 1 en 2025-2026 21/05/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Les dates du mercato en 2026-2027 dévoilées 21/05/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté ira à la Coupe du monde 21/05/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : la finale entre OL Lyonnes et le FC Barcelone diffusée en clair 21/05/26
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Pierre Sage revient sur le OL - Lens en Coupe de France 21/05/26
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    Mercato : où en est l'OL avec les joueurs prêtés 21/05/26
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL Académie - Mercato : Bryan Meyo annonce son départ 21/05/26
    Ernest Nuamah lors de Mexique - Ghana
    Ghana : Ernest Nuamah ira-t-il au Mondial ? 21/05/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : la séance du 27 mai sera ouverte au public 21/05/26
    Ex-OL : Sylvinho remplacé à la tête de l'Albanie 21/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut