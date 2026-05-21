Pierre Sage revient sur le OL - Lens en Coupe de France

Vendredi, Pierre Sage et Lens viseront leur première Coupe de France face à Nice. Un parcours marqué notamment par la qualification face à l'OL aux tirs au but.

Finaliste de la Coupe de France, Lens n'est pas passé loin de la sortie en quarts de finale. Le groupe de Pierre Sage a franchi sans encombre tous les tours, jusqu'à rencontrer l'Olympique lyonnais début mars. À l'extérieur, les Sang et Or ont remporté une belle bataille terminée aux tirs au but. Jusqu'ici le match le plus difficile pour eux dans la compétition. Pourtant, ils menaient 2 à 0 à la pause et dominaient globalement la partie.

L'égalisation d'Himbert a fait mal à Sage

Puis, l'OL s'est réveillé dans les dernières minutes pour revenir à 2-2 dans le temps additionnel. L'entraîneur lensois est revenu sur ce moment marquant du parcours dans L'Équipe. "C'est délicat ce que je vais dire, parce que ce n'est pas une scène très positive : c'est le moment où Lyon égalise. Il y a un ballon qui est mort, il n'y a que Corentin Tolisso sur Terre pour le jouer. Il arrive à le remettre sur le terrain et Rémi Himbert met un but extraordinaire en une touche de balle (90e+4). Je me dis qu'en fait, nous, on n'a pas le droit d'être heureux, raconte le Jurassien. C'était très difficile ce moment-là."

Mais lors de la séance, sa formation a maîtrisé à merveille ses tentatives. Un cinq sur cinq auquel son adversaire a répondu, jusqu'au loupé de Moussa Niakhaté. Les Nordistes étaient lancés vers la finale, ne faisant qu'une bouchée de Toulouse ensuite (4-1). Ils joueront pour le titre, une première dans leur histoire, vendredi face à Nice. L'occasion pour Pierre Sage, Jamal Alioui et leur bande de soulever un beau trophée. L'apothéose d'une remarquable saison pour le deuxième de Ligue 1.