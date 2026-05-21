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Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pierre Sage revient sur le OL - Lens en Coupe de France

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Vendredi, Pierre Sage et Lens viseront leur première Coupe de France face à Nice. Un parcours marqué notamment par la qualification face à l'OL aux tirs au but.

    Finaliste de la Coupe de France, Lens n'est pas passé loin de la sortie en quarts de finale. Le groupe de Pierre Sage a franchi sans encombre tous les tours, jusqu'à rencontrer l'Olympique lyonnais début mars. À l'extérieur, les Sang et Or ont remporté une belle bataille terminée aux tirs au but. Jusqu'ici le match le plus difficile pour eux dans la compétition. Pourtant, ils menaient 2 à 0 à la pause et dominaient globalement la partie.

    L'égalisation d'Himbert a fait mal à Sage

    Puis, l'OL s'est réveillé dans les dernières minutes pour revenir à 2-2 dans le temps additionnel. L'entraîneur lensois est revenu sur ce moment marquant du parcours dans L'Équipe. "C'est délicat ce que je vais dire, parce que ce n'est pas une scène très positive : c'est le moment où Lyon égalise. Il y a un ballon qui est mort, il n'y a que Corentin Tolisso sur Terre pour le jouer. Il arrive à le remettre sur le terrain et Rémi Himbert met un but extraordinaire en une touche de balle (90e+4). Je me dis qu'en fait, nous, on n'a pas le droit d'être heureux, raconte le Jurassien. C'était très difficile ce moment-là."

    Mais lors de la séance, sa formation a maîtrisé à merveille ses tentatives. Un cinq sur cinq auquel son adversaire a répondu, jusqu'au loupé de Moussa Niakhaté. Les Nordistes étaient lancés vers la finale, ne faisant qu'une bouchée de Toulouse ensuite (4-1). Ils joueront pour le titre, une première dans leur histoire, vendredi face à Nice. L'occasion pour Pierre Sage, Jamal Alioui et leur bande de soulever un beau trophée. L'apothéose d'une remarquable saison pour le deuxième de Ligue 1.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 21 Mai 26 à 13 h 20

      Ce match ou le ballon que tout le monde croyait sortant sur la ligne de corner que Coco passe dessous pour mettre un un coup de tête retourné en direction du jeu avec sa rage et qu'Himbert suit ,se faufile, reprend et fusille le gardien.....
      Ouais, il fallait y croire pour jouer ce ballon qui te fait bondir de ta chaise.....

      Signaler
    2. Tongariro
      Tongariro - jeu 21 Mai 26 à 13 h 35

      L'OL a pour la première fois depuis longtemps un gardien bon aux penos (Greif) et le coach choisit de ne pas le faire entrer lors d'une séance de TAB en quarts de CdF.

      Ma foi...

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