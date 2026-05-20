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Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l'entraînement de l'OL
Paulo Fonseca et Adrien Tarascon à l’entraînement de l’OL (@OL)

OL : y aura-t-il des changements dans les staffs ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Du changement chez les joueurs, et dans l'organigramme ? L'OL réfléchit à changer certaines choses au sein des staffs. Toujours sous Paulo Fonseca.

    L'été sera loin d'être calme à l'OL. Sur le terrain, dès août il tentera de se qualifier pour la Ligue des champions au cours des tours préliminaires. Dans les bureaux aussi, les dirigeants vont s'activer lors d'un mercato qui promet encore une fois d'être mouvementé. Et au sein des staffs, y aura-t-il du changement ? C'est une possibilité a priori.

    "Nous verrons quelles sont les possibilités pour les améliorer"

    Paulo Fonseca s'est exprimé là-dessus dans les colonnes de L'Équipe pour ce qui concerne les encadrements techniques et médicaux. "Nous sommes en train d'étudier la question avec Matthieu (Louis-Jean, le directeur sportif). Nous verrons quelles sont les possibilités pour les améliorer", a-t-il confié. Sur ce point-là, le club peut effectivement chercher ce petit plus qui lui permettrait de se stabiliser dans le top 5 du championnat. Un vecteur crucial au vu de sa situation financière.

    Sous contrat jusqu'en juin 2027, le Portugais sera encore sur le banc la saison prochaine. Prolongera-t-il l'aventure ? "Il me reste un an. Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps", a-t-il glissé. Un discours déjà tenu à notre micro en février dernier.

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    4 commentaires
    1. janot06
      janot06 - mer 20 Mai 26 à 10 h 17

      On peut sans doute se poser de sérieuses questions sur l'apport en cette fin de saison d'un homme tel qu'Olivier Magne censé être coach mental...

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    2. Avatar
      Centoss - mer 20 Mai 26 à 10 h 23

      Si le staff médical reste le même sur la saison prochaine c'est incompréhensible et honteux.

      Pareil pour les préparateurs mentaux. On est censé en avoir 3 sous contrat actuellement. Vu la mentalité affichée sur les 2 derniers matchs alors qu'on avait la 3ème place à portée de mains, je m'interroge sur leurs compétences...

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 20 Mai 26 à 10 h 46

      Les préparateurs mentaux du staff doivent en effet changer de métier , l'équipe est passée au travers de tous ses rendez vous importants .

      Signaler
    4. Avatar
      Outlander - mer 20 Mai 26 à 11 h 06

      Oui bien sur les préparateurs mentaux qui sont apparemment de vrais emplois fictifs, ainsi le staff médical qui doit s'expliquer sur ce fiasco.
      Et moi, je dirais un entraineur spécifique puisque ça se fait, sur les coups de pieds arrêtés.

      Signaler

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