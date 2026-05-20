OL : y aura-t-il des changements dans les staffs ?

Du changement chez les joueurs, et dans l'organigramme ? L'OL réfléchit à changer certaines choses au sein des staffs. Toujours sous Paulo Fonseca.

L'été sera loin d'être calme à l'OL. Sur le terrain, dès août il tentera de se qualifier pour la Ligue des champions au cours des tours préliminaires. Dans les bureaux aussi, les dirigeants vont s'activer lors d'un mercato qui promet encore une fois d'être mouvementé. Et au sein des staffs, y aura-t-il du changement ? C'est une possibilité a priori.

"Nous verrons quelles sont les possibilités pour les améliorer"

Paulo Fonseca s'est exprimé là-dessus dans les colonnes de L'Équipe pour ce qui concerne les encadrements techniques et médicaux. "Nous sommes en train d'étudier la question avec Matthieu (Louis-Jean, le directeur sportif). Nous verrons quelles sont les possibilités pour les améliorer", a-t-il confié. Sur ce point-là, le club peut effectivement chercher ce petit plus qui lui permettrait de se stabiliser dans le top 5 du championnat. Un vecteur crucial au vu de sa situation financière.

Sous contrat jusqu'en juin 2027, le Portugais sera encore sur le banc la saison prochaine. Prolongera-t-il l'aventure ? "Il me reste un an. Je ne suis pas préoccupé par cette situation. Nous avons le temps", a-t-il glissé. Un discours déjà tenu à notre micro en février dernier.