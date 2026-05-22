OL Lyonnes retrouve la finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone ce samedi (18h), deux ans après sa défaite face aux Espagnoles, à Bilbao (0-2).

Cela fait quatre ans, maintenant, qu’OL Lyonnes court après une neuvième couronne européenne. C’est peut-être la bonne, cette fois, pour les joueuses Jonatan Giraldez, qui retrouve le FC Barcelone à Oslo ce samedi (18h). Le technicien de 34 ans a été l’architecte de la machine à gagner catalane, qui domine le football européen depuis le début de la décennie. Il a été le coach du Barça pendant trois saisons, entre 2021 et 2024, avec lequel il a remporté trois titres de champion d’Espagne et deux Ligue des champions.

Deux poteaux en première période pour Lyon, un second acte manqué

La dernière, c’était en 2024. Le FC Barcelone défie OL Lyonnes dans une affiche devenue un classique sur le Vieux Continent. La rencontre réunit alors les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions. Les Lyonnaises ont gagné en 2022 (face au Barça, 3-1) alors que les Espagnoles disputent leur quatrième finale consécutive. La formation rhodanienne, entraînée par Sonia Bompastor, se présente en 4-3-3. De nombreuses joueuses font partie, encore aujourd’hui, de l’effectif. Christiane Endler est dans les buts, Wendie Renard et Selma Bacha sont titulaires en défense, comme Lindsey Heaps et Damaris Egurrola au milieu. Devant, on retrouve Kadidiatou Diani et Melchie Dumornay, alors que Delphine Cascarino complète le trio. Jonatan Giraldez, lui aussi, concocte un 4-3-3. L’ancienne Lyonnaise Lucy Bronze est titulaire en défense, comme Ingrid Engen, aujourd’hui titulaire en charnière à Lyon. Aitana Bonmati est titulaire, pas Alexia Putellas, trop juste pour démarrer.

Dans une finale animée, les Lyonnaises auront longtemps tenu tête aux joueuses de Barcelone. En première mi-temps, elles touchent deux fois les montants de Cata Coll, à chaque fois sur une phase arrêtée. Mais dans le second acte, les Catalanes accélèrent et ce sont leurs deux Ballon d’Or qui feront la différence. D’une frappe en bout de course, déviée par Vanessa Gilles, Aitana Bonmati trompe Endler et permet au Barça de prendre les devants. Entrée en fin de rencontre, Alexia Putellas douchera définitivement les espoirs rhodaniens dans le temps additionnel.

Il reste désormais à voir, samedi (18h), si Jonatan Giraldez se trouve, une nouvelle fois, du bon côté de l’histoire.