Vainqueur de la CAN quelques mois plus tôt, Moussa Niakhaté disputera, sans suprise, la Coupe du monde avec le Sénégal. Il a réagi sur ses réseaux sociaux.

Quelle saison pour Moussa Niakhaté. Vainqueur de la CAN au Maroc il y a quelques mois, il vient d’être sélectionné par Pape Thiaw ce jeudi. Pas de l’aventure au Qatar en 2022, où les Lions de la Téranga avaient été sortis en huitième de finale par l’Angleterre (0-3), il va disputer sa première Coup du Monde, à 30 ans. Il devrait être titulaire en charnière au côté de Kalidou Koulibaly, légende sénégalaise, ou du jeune défenseur de Chelsea, formé à l’OL, Mamadou Sarr. Ce duo avait été très performant et complémentaire cet hiver lors de la CAN.

Une juste récompense au vu de ses prestations à Lyon

Avec l’OL, Moussa Niakhaté a réalisé une saison pleine. Il s’est transformé en un véritable leader du vestiaire, avec Corentin Tolisso, et il a grandement contribué à la belle saison lyonnaise, qui s’est ponctuée avec une quatrième place en Ligue 1. Monstrueux de régularité, intelligent dans ses placements et intraitable au duel, le gaucher a été le deuxième joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca, juste derrière son compère de l’axe, Clinton Mata.

Sur ses réseaux sociaux, il a réagi à sa convocation, et a fait part de son immense bonheur. "Un rêve d’enfant de plus se réalise aujourd’hui en voyant mon nom dans les 26 joueurs sélectionnés pour disputer la plus grande compétition de football : La Coupe du monde. Nous donnerons tout avec mes frères pour rendre fiers les millions de Sénégalais à travers le monde. Al Hamdoulilah".

Le Sénégal fait partie du groupe I, avec la France. Moussa Niakhaté affrontera les Bleus le 16 juin (21h), puis la Norvège le 23 juin (2h) et l’Irak le 26 juin (21h).