Actualités
Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise"

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Vainqueur de la CAN quelques mois plus tôt, Moussa Niakhaté disputera, sans suprise, la Coupe du monde avec le Sénégal. Il a réagi sur ses réseaux sociaux.

    Quelle saison pour Moussa Niakhaté. Vainqueur de la CAN au Maroc il y a quelques mois, il vient d’être sélectionné par Pape Thiaw ce jeudi. Pas de l’aventure au Qatar en 2022, où les Lions de la Téranga avaient été sortis en huitième de finale par l’Angleterre (0-3), il va disputer sa première Coup du Monde, à 30 ans. Il devrait être titulaire en charnière au côté de Kalidou Koulibaly, légende sénégalaise, ou du jeune défenseur de Chelsea, formé à l’OL, Mamadou Sarr. Ce duo avait été très performant et complémentaire cet hiver lors de la CAN.

    Une juste récompense au vu de ses prestations à Lyon

    Avec l’OL, Moussa Niakhaté a réalisé une saison pleine. Il s’est transformé en un véritable leader du vestiaire, avec Corentin Tolisso, et il a grandement contribué à la belle saison lyonnaise, qui s’est ponctuée avec une quatrième place en Ligue 1. Monstrueux de régularité, intelligent dans ses placements et intraitable au duel, le gaucher a été le deuxième joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca, juste derrière son compère de l’axe, Clinton Mata.

    Sur ses réseaux sociaux, il a réagi à sa convocation, et a fait part de son immense bonheur. "Un rêve d’enfant de plus se réalise aujourd’hui en voyant mon nom dans les 26 joueurs sélectionnés pour disputer la plus grande compétition de football : La Coupe du monde. Nous donnerons tout avec mes frères pour rendre fiers les millions de Sénégalais à travers le monde. Al Hamdoulilah".

    Le Sénégal fait partie du groupe I, avec la France. Moussa Niakhaté affrontera les Bleus le 16 juin (21h), puis la Norvège le 23 juin (2h) et l’Irak le 26 juin (21h).

    à lire également
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne
    1 commentaire
    1. Avatar
      KIM K - ven 22 Mai 26 à 14 h 36

      Pourvu que la saison prochaine il ne se trompe pas de camp contre la vert mine

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Niakhaté (OL) sélectionné pour la Coupe du monde : "Un rêve d'enfant de plus se réalise" 14:20
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne 13:30
    OL Lyonnes : le Barça plus que jamais d'attaque avant la finale de Ligue des champions 12:40
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Gomes Rodriguez (OL) retenu avec les U18 anglais 11:50
    Ligue des champions : Bilbao, un mauvais souvenir pour OL Lyonnes 11:00
    La joie des joueurs d'Aston Villa
    Ligue des champions : pourquoi le sacre d'Aston Villa ne fait pas encore totalement les affaires de l'OL ? 10:15
    Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l'équipe de France à la Coupe du monde 2019
    Barça - OL Lyonnes : Majri et Le Sommer viendront soutenir leurs anciennes coéquipières 09:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Mercato : Rachid Ghezzal annonce son départ de l’OL 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : Adam Karabec ne fera pas la Coupe du monde 08:00
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler (OL Lyonnes) : "Chez la gardienne, la moindre erreur coûte cher..." 07:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    L'OL opposé à Mâcon le 8 juillet en match amical 21/05/26
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Wendie Renard, la "maman" qui guidera OL Lyonnes face au Barça 21/05/26
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : Paulo Fonseca a déjà connu le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 21/05/26
    Vicki Becho félicitée par les joueuses d'OL Lyonnes après son but contre le PSG
    OL Lyonnes : accord entre l'UNFP et Foot Unis sur la convention collective 21/05/26
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    Les statistiques collectives de l'OL en Ligue 1 en 2025-2026 21/05/26
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Les dates du mercato en 2026-2027 dévoilées 21/05/26
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : Moussa Niakhaté ira à la Coupe du monde 21/05/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : la finale entre OL Lyonnes et le FC Barcelone diffusée en clair 21/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut