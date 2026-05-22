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Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
Les U17 de l’OL à la Future Cup de l’Ajax Amsterdam

Pour préparer la saison prochaine, les U17 de l’OL en tournoi à Vigneux-de-Bretagne

  • par David Hernandez

    • En ce week-end de Pentecôte, les tournois sont légion. Après leur élimination en play-off dimanche dernier, les U17 de l’OL disputent un tournoi international à Vigneux-de-Bretagne. Avec l’objectif de préparer la saison prochaine.

    C’est un match qui va laisser des regrets. En menant 3-1 à la 85e minute, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye ne s’attendaient pas à ce que leur saison prenne fin dimanche dernier à Clermont. Et pourtant, avec deux buts encaissés, dont un penalty plus que controversé, en huit minutes et une séance de tirs au but fatale, les U17 de l’OL ont donc refermé leur saison avec un goût amer et le sentiment qu’il était possible de faire plus. L’heure est de ce fait aux vacances pour recharger les batteries en vue de la saison prochaine. Enfin, le repos attendra encore un peu pour certains.

    Tester et préparer la saison prochaine

    En vue du prochain exercice et ainsi de tester certains jeunes, le club rhodanien participe à un tournoi en ce week-end de la Pentecôte. Les jeunes Lyonnais, délestés de plusieurs joueurs cadres, ont pris la direction de Vigneux-de-Bretagne ce vendredi pour deux jours de compétition. En Bretagne, l’OL affrontera le FC Coteau du Vignoble, l’Olympique de Neuilly et les Albanais du KF Vllaznia, samedi lors de la phase de poules.

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