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Afonso Moreira lors d'Angers - OL.
Afonso Moreira lors d’Angers – OL. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Ligue 1 : l'OL hors du top 4, une première depuis janvier

  • par Gwendal Chabas

    • En ne battant pas Angers ce week-end, l'OL a reculé au classement. Il ne figure plus dans le top 4 de Ligue 1, ce qui n'est pas arrivé depuis la 17e journée, en janvier.

    L'ambiance reste pesante au-dessus de l'OL. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, ou inversement, que les résultats lyonnais patinent depuis deux mois. La fraîcheur et l'insouciance ont disparu en même temps que les victoires. Rien n'est terminé, puisque le podium est toujours à deux longueurs. En revanche, Paulo Fonseca et son groupe sont désormais hors du top 4 de Ligue 1.

    Suite au nul à Angers dimanche (0-0), les Rhodaniens pointent désormais au 6e rang. Une place qu'ils n'ont plus connue depuis le 30 novembre, suite au succès 3 à 0 contre Nantes. D'ailleurs, voir Corentin Tolisso et ses coéquipiers hors du top 4 est une petite "révolution". Même s'il paraissait difficile de les envisager dans cette position à cet stade de la saison, ils ont longtemps tenu la cadence.

    18 journées sur 28 dans le top 4

    En effet, ils quittent le top 4 pour la première fois depuis la 17e journée, en janvier 2026. À cette époque, l'Olympique lyonnais venait de battre Monaco en Principauté (1-3). Au total, il a passé 18 des 28 journées dans cette zone, mais il marque le pas au pire des moments.

    Reste à savoir s'il y retournera d'ici à la fin de l'exercice 2025-2026. Ce sera tout l'enjeu des six derniers matchs. Surtout, le club espère au moins obtenir un ticket pour l'Europe en 2026-2027, même si la Ligue des champions reste une ambition pas encore envolée à Décines.

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