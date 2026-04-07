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L’OL contre Rennes en Coupe Gambardella (@ David Hernandez)

OL Académie : le coup de gueule de Nicolas Puydebois

  • par Gwendal Chabas

    • Suite au revers de l'OL U18 en quarts de finale de la Coupe Gambardella contre Rennes (0-3), Nicolas Puydebois a poussé un coup de gueule sur l'attitude générale des jeunes Lyonnais.

    C'était la soupe à la grimace du côté de l'OL ce week-end. Chez les grands, le nul 0-0 à Angers dimanche est fâcheux dans la course à l'Europe. Simultanément, à Décines, les U18 avaient un grand rendez-vous à négocier. Ils recevaient Rennes en quarts de finale de la Coupe Gambardella. Mais ce choc contre le tenant du titre s'est mal déroulé, avec un revers net et sans conteste, 3 à 0.

    Florent Balmont aussi avait à redire sur l'attitude

    Au-delà de l'élimination, Nicolas Puydebois a voulu passer un message dans Tant qu'il y aura des Gones sur l'attitude des Rhodaniens. "On va me dire que je suis un vieux c.., et vous aurez peut-être raison, mais on voit la différence dans le port des chaussettes entre les Lyonnais et les Rennais. Ils veulent être "stylés", jouer les beaux, tandis que les autres sont venus faire un match de foot. Ça ne va pas ça, grondait l'ex-gardien formé à Tola-Vologe. Il y a une certaine conduite à avoir pour être professionnel. Ceux qui gagnent des rencontres chez les grands, ils n'ont pas les chaussettes baissées pour avoir la classe. Ce sont des détails, mais ça en dit beaucoup."

    Un constat que validait Enzo Reale, lui aussi passé par les jeunes classes lyonnaises. "Ce n'est pas anodin, et ça nous était interdit à notre époque", se rappelait-il. Leur entraîneur, Florent Balmont, regrettait lui que ses joueurs aient trop vite "baissé la tête". "En tant que coach, quand on voit ça, je n'ai pas du tout aimé. [...] Maintenant, il faut que ça leur serve de leçon", a-t-il déclaré. Car Adil Hamdani et ses coéquipiers ont encore toute une carrière à écrire.

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