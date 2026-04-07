OL Lyonnes : le programme des internationales durant la trêve

Place à la trêve désormais pour OL Lyonnes. Le groupe de Jonatan Giráldez sera délesté de 19 éléments. Voici leur calendrier dans les jours à venir.
En raison du forfait d'Inès Benyahia, il restera une Lyonnaise de plus à Décines lors de la trêve. Néanmoins, Jonatan Giráldez devra compter sur plusieurs jeunes afin de faire le nombre. En effet, pas moins de 19 footballeuses rejoindront leurs sélections. Au menu, des rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027 dans la zone Europe, entre autres. À noter que Tarciane n'a pas été retenue par le Brésil.
France : Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto
- Contre les Pays-Bas les 14 et 18 avril
Pays-Bas : Damaris Egurrola
- Face à la France les 14 et 18 avril
Norvège : Ingrid Engen et Ada Hegerberg
- Contre la Slovénie les 14 et 18 avril
Danemark : Sofie Svava
- Face à la Suède le 14, puis l'Italie le 18 avril
Suède : Elma Junttila Nelhage
- Contre le Danemark le 14, puis la Serbie le 18 avril
Allemagne : Jule Brand
- Face à l'Autriche les 14 et 18 avril
Chili (Ligue des nations de la Conmebol) : Christiane Endler
- Contre l'Argentine le 11, la Colombie le 15 et l'Uruguay le 18 avril
Canada (FIFA Series au Brésil) : Ashley Lawrence
- Face à la Zambie le 11, la Corée du Sud le 14, puis le Brésil le 19 avril
Haïti (éliminatoires à la Coupe du monde) : Melchie Dumornay
- Anguilla le 10, puis la République dominicaine le 18 avril
États-Unis (rencontres amicales) : Lily Yohannes et Lindsey Heap
- Trois oppositions face au Japon les 11, 14 et 17 avril
Malawi (tournoi des Quatre nations) : Tabitha Chawinga
- Contre l'Australie le 11, puis le Kenya ou l'Inde le 15 avril
France U23 : Vicki Becho
- Face à l'Écosse le 12 et le Danemark ou les États-Unis le 16 avril
France U19 (qualifications à l'Euro) : Maïssa Fathallah et Romane Rafalski
- Contre la Slovaquie le 10, la République d'Irlande le 13 puis l'Allemagne le 16 avril
Une trêve de quasiment un mois par rapport au championnat 😱 , mais bon tout va bien dans le monde de la FFFM, de la ligue, et de son "président"...
Dernière journée le 28 mars, prochaine journée le 24 avril.
Calendrier absurde et irrespectueux pour les joueuses , le coach.
Le président est parti en vacances , il fait un burn put après avoir perdu l'élection a la mairie.