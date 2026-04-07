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Alice Sombath avec la France contre l'Angleterre
Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

OL Lyonnes : le programme des internationales durant la trêve

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Place à la trêve désormais pour OL Lyonnes. Le groupe de Jonatan Giráldez sera délesté de 19 éléments. Voici leur calendrier dans les jours à venir.

    En raison du forfait d'Inès Benyahia, il restera une Lyonnaise de plus à Décines lors de la trêve. Néanmoins, Jonatan Giráldez devra compter sur plusieurs jeunes afin de faire le nombre. En effet, pas moins de 19 footballeuses rejoindront leurs sélections. Au menu, des rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027 dans la zone Europe, entre autres. À noter que Tarciane n'a pas été retenue par le Brésil.

    France : Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto

    • Contre les Pays-Bas les 14 et 18 avril

    Pays-Bas : Damaris Egurrola

    • Face à la France les 14 et 18 avril

    Norvège : Ingrid Engen et Ada Hegerberg

    • Contre la Slovénie les 14 et 18 avril

    Danemark : Sofie Svava

    • Face à la Suède le 14, puis l'Italie le 18 avril

    Suède : Elma Junttila Nelhage

    • Contre le Danemark le 14, puis la Serbie le 18 avril

    Allemagne : Jule Brand

    • Face à l'Autriche les 14 et 18 avril

    Chili (Ligue des nations de la Conmebol) : Christiane Endler

    • Contre l'Argentine le 11, la Colombie le 15 et l'Uruguay le 18 avril

    Canada (FIFA Series au Brésil) : Ashley Lawrence

    • Face à la Zambie le 11, la Corée du Sud le 14, puis le Brésil le 19 avril

    Haïti (éliminatoires à la Coupe du monde) : Melchie Dumornay

    • Anguilla le 10, puis la République dominicaine le 18 avril

    États-Unis (rencontres amicales) : Lily Yohannes et Lindsey Heap

    • Trois oppositions face au Japon les 11, 14 et 17 avril

    Malawi (tournoi des Quatre nations) : Tabitha Chawinga

    • Contre l'Australie le 11, puis le Kenya ou l'Inde le 15 avril

    France U23 : Vicki Becho

    • Face à l'Écosse le 12 et le Danemark ou les États-Unis le 16 avril

    France U19 (qualifications à l'Euro) : Maïssa Fathallah et Romane Rafalski

    • Contre la Slovaquie le 10, la République d'Irlande le 13 puis l'Allemagne le 16 avril
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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 7 Avr 26 à 15 h 54

      Une trêve de quasiment un mois par rapport au championnat 😱 , mais bon tout va bien dans le monde de la FFFM, de la ligue, et de son "président"...

      Dernière journée le 28 mars, prochaine journée le 24 avril.

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 7 Avr 26 à 16 h 13

      Calendrier absurde et irrespectueux pour les joueuses , le coach.
      Le président est parti en vacances , il fait un burn put après avoir perdu l'élection a la mairie.

      Signaler

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