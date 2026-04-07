OL Lyonnes : le programme des internationales durant la trêve

Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Place à la trêve désormais pour OL Lyonnes. Le groupe de Jonatan Giráldez sera délesté de 19 éléments. Voici leur calendrier dans les jours à venir.

En raison du forfait d'Inès Benyahia, il restera une Lyonnaise de plus à Décines lors de la trêve. Néanmoins, Jonatan Giráldez devra compter sur plusieurs jeunes afin de faire le nombre. En effet, pas moins de 19 footballeuses rejoindront leurs sélections. Au menu, des rencontres qualificatives pour la Coupe du monde 2027 dans la zone Europe, entre autres. À noter que Tarciane n'a pas été retenue par le Brésil.

France : Selma Bacha, Alice Sombath, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto

Contre les Pays-Bas les 14 et 18 avril

Pays-Bas : Damaris Egurrola

Face à la France les 14 et 18 avril

Norvège : Ingrid Engen et Ada Hegerberg

Contre la Slovénie les 14 et 18 avril

Danemark : Sofie Svava

Face à la Suède le 14, puis l'Italie le 18 avril

Suède : Elma Junttila Nelhage

Contre le Danemark le 14, puis la Serbie le 18 avril

Allemagne : Jule Brand

Face à l'Autriche les 14 et 18 avril

Chili (Ligue des nations de la Conmebol) : Christiane Endler

Contre l'Argentine le 11, la Colombie le 15 et l'Uruguay le 18 avril

Canada (FIFA Series au Brésil) : Ashley Lawrence

Face à la Zambie le 11, la Corée du Sud le 14, puis le Brésil le 19 avril

Haïti (éliminatoires à la Coupe du monde) : Melchie Dumornay

Anguilla le 10, puis la République dominicaine le 18 avril

États-Unis (rencontres amicales) : Lily Yohannes et Lindsey Heap

Trois oppositions face au Japon les 11, 14 et 17 avril

Malawi (tournoi des Quatre nations) : Tabitha Chawinga

Contre l'Australie le 11, puis le Kenya ou l'Inde le 15 avril

France U23 : Vicki Becho

Face à l'Écosse le 12 et le Danemark ou les États-Unis le 16 avril

France U19 (qualifications à l'Euro) : Maïssa Fathallah et Romane Rafalski