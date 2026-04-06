Balmont après OL - Rennes (0-3) : "On a lâché un peu trop vite"

Reconnaissant la supériorité de Rennes, Florent Balmont était malgré tout déçu. Déçu de voir que les U18 de l'OL n'avaient pas eu cette fierté de réagir pour sortir au moins avec les honneurs de la Coupe Gambardella.

Olympique-et-Lyonnais : coach, on imagine forcément de la déception après cette élimination de l'OL contre Rennes (0-3) ?

Florent Balmont : Oui, de la déception, beaucoup de déception. Je pense qu'on était assez bien sur la première demi-heure. Je pense que dans le temps fort, on a eu une occasion où on peut la mettre. Et cinq minutes après, ils marquent leur premier but. Ce qui fait qu'après, j'ai l'impression qu'on a manqué d'agressivité. On prend ce deuxième but avant la mi-temps, ce qui fait mal. Mais après, je n'ai pas retrouvé ce que j'avais vu sur les tours d'avant, même si c'était sur des équipes inférieures. C'est ce qui a fait nos forces cette année, c'est un peu ce côté cohésion tous ensemble.

Là, je trouve qu'on l'a moins retrouvé sur ce match-là et c'est ça qui est pour moi le plus décevant. Maintenant, je pense qu'il faut se servir de ça, l'apprentissage pour les gamins, leur dire qu'il y a peut-être de la qualité, mais avec un état d'esprit irréprochable. Si on n'a pas ça, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que la première demi-heure était quand même assez bonne. Ce but-là nous plombe un peu, mais on ne doit pas baisser la tête comme ça.

On a senti vos joueurs vite résignés dans les attitudes. C'est ce qui vous dérange davantage que la défaite ?

Le résultat, après, il est comme il est. Mais oui, c'est plus ce côté résilience qu'on n'est pas allé chercher. On a lâché un peu trop vite. En tant que coach, quand on voit ça, je n'ai pas du tout aimé. Des fois, on peut perdre, mais là, c'est vrai que c'est décevant. On leur a dit ce qu'on pensait dans le vestiaire à la mi-temps, à la fin du match. Maintenant, il faut que ça leur serve de leçon aussi. C'est un parcours qui était cohérent jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on doit se servir de ça pour avancer.

"Cette défaite doit nous servir pour le championnat"

Vous tombez aussi sur une équipe qui a plus de maturité, qui a beaucoup de joueurs qui ont déjà gagné l'année dernière la Gambardella. Cette pression des quarts de finale a peut-être joué...

Oui, je pense. Après, c'est vrai qu'on a senti quand même que la première demi-heure, ça allait. J'ai l'impression qu'on était tout de même bien. C'est plus après avoir pris ce but-là, j'ai l'impression qu'il y a eu… En fait, c'est le tournant. Et à ce moment-là, où d'habitude on a cette capacité à revenir et à être dans la résilience, on ne l'a pas eue et c'est ce qui me dérange le plus. Parce que sur des matchs, même en championnat, on est revenu grâce à ça. Et là, je l'ai moins ressenti. Normalement, sur un match de Gambardella, un quart de finale, on doit l'avoir.

Pour la suite, il reste le championnat dans lequel il reste un maigre espoir de play-offs. Est-ce que vous attendez aussi de voir la force de caractère des joueurs ?

À chaque fois qu'on a une défaite, il faut se servir de ça, donc j'espère qu'on va pouvoir avancer pour pouvoir s'appuyer dessus et rebondir. On a quatre matchs de championnat et j'espère qu'on va pouvoir faire les bonnes choses et essayer d'accrocher les phases finales.