OL : la triste mauvaise série de Fonseca

Un peu abattu après le nul 0-0 à Angers, Paulo Fonseca n'a pas trouvé le bon remède pour sortir l'OL de sa mauvaise passe. L'entraîneur portugais vient d'enregistrer la plus mauvaise série pour un entraîneur depuis 1992 et Raymond Domenech.

Ces dernières semaines, son agitation sur son banc de touche traduisait déjà une certaine nervosité. Dans la mauvaise passe que vit l'OL depuis un mois et demi, Paulo Fonseca n'arrive pas à trouver la bonne formule pour redresser la barre. Avant la trêve, l'excuse des blessures pouvait s'entendre. Dimanche à Angers, elle s'entendait un peu moins, même si Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Ruben Kluivert sont sur le flanc. Néanmoins, avec les forces en présence, l'OL aurait dû proposer bien plus que ce que la formation lyonnaise a montré au stade Raymond-Kopa.

34 ans qu'un coach n'avait connu telle série

Dominatrice mais inoffensive, elle n'a pas réussi à déstabiliser le bloc angevin pendant 90 minutes. Fonseca avait donc les traits tirés au moment de faire l'analyse de ce nul (0-0). Il avait certes trouvé des points positifs, mais ils n'étaient pas nombreux. Les coéquipiers de Corentin Tolisso enchaînent un nouveau match sans victoire et se rapprochent dangereusement d'un exploit. Avoir enchaîné 13 victoires de suite, ils en sont désormais à neuf sans succès... Un triste bilan qui place Paulo Fonseca au même niveau que Raymond Domenech. Entre avril et septembre 1992, l'ancien sélectionneur des Bleus avait également enchaîné neuf matchs sans victoire. Un record vieux de 34 ans donc...