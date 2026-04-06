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Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
Paulo Fonseca lors d’Angers – OL (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

OL : la triste mauvaise série de Fonseca

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Un peu abattu après le nul 0-0 à Angers, Paulo Fonseca n'a pas trouvé le bon remède pour sortir l'OL de sa mauvaise passe. L'entraîneur portugais vient d'enregistrer la plus mauvaise série pour un entraîneur depuis 1992 et Raymond Domenech.

    Ces dernières semaines, son agitation sur son banc de touche traduisait déjà une certaine nervosité. Dans la mauvaise passe que vit l'OL depuis un mois et demi, Paulo Fonseca n'arrive pas à trouver la bonne formule pour redresser la barre. Avant la trêve, l'excuse des blessures pouvait s'entendre. Dimanche à Angers, elle s'entendait un peu moins, même si Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Ruben Kluivert sont sur le flanc. Néanmoins, avec les forces en présence, l'OL aurait dû proposer bien plus que ce que la formation lyonnaise a montré au stade Raymond-Kopa.

    34 ans qu'un coach n'avait connu telle série

    Dominatrice mais inoffensive, elle n'a pas réussi à déstabiliser le bloc angevin pendant 90 minutes. Fonseca avait donc les traits tirés au moment de faire l'analyse de ce nul (0-0). Il avait certes trouvé des points positifs, mais ils n'étaient pas nombreux. Les coéquipiers de Corentin Tolisso enchaînent un nouveau match sans victoire et se rapprochent dangereusement d'un exploit. Avoir enchaîné 13 victoires de suite, ils en sont désormais à neuf sans succès... Un triste bilan qui place Paulo Fonseca au même niveau que Raymond Domenech. Entre avril et septembre 1992, l'ancien sélectionneur des Bleus avait également enchaîné neuf matchs sans victoire. Un record vieux de 34 ans donc...

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    5 commentaires
    1. janot06
      janot06 - lun 6 Avr 26 à 11 h 18

      Fonseca : l'homme de tous les records.

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 6 Avr 26 à 11 h 42

      Plus que 5 matchs et il va battre son propre record.

      Signaler
    3. Tongariro
      Tongariro - lun 6 Avr 26 à 12 h 07

      J21 :

      OL : 4ème (42 pts)
      Monaco : 10ème (28)

      J28 :

      OL : 6ème (48)
      Monaco : 5ème (49)

      Signaler
    4. Tongariro
      Tongariro - lun 6 Avr 26 à 12 h 08

      Pour rappel, Paulo Fonseca n'a JAMAIS qualifié directement une de ses équipes en Ligue des Champions (hors Shaktar en Ukraine..).

      Signaler
    5. Tongariro
      Tongariro - lun 6 Avr 26 à 12 h 08

      "Paulo Fonseca (5 nuls, 4 défaites) devient le 1er entraineur à enchainer 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l'OL en compétition officielle depuis Raymond Domenech de avril à septembre 1992 (9). "

      Violente stat quand même, Grosso, Sylvinho ou Bosz auraient déjà été virés.

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