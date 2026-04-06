Après treize victoires consécutives, l’OL vient d’enchaîner un neuvième match sans succès à Angers. Les temps sont durs alors que le groupe est à la recherche de la confiance perdue.

Autant ils avaient été réalistes sur la très bonne passe vécue au début de l’année 2026, autant ils ne s’attendaient sûrement pas à ce que le retour à la réalité soit aussi brutal. En l’espace d’un mois et demi, les joueurs de l’OL sont passés de rêver d’une fin de saison aux objectifs multiples à celle où il va vite falloir retrouver de la confiance pour ne pas tout gâcher. C’est pourtant bien ce qui guette la formation lyonnaise après le nul 0-0 concédé à Angers dimanche après-midi.

Un neuvième match sans le moindre succès toutes compétitions confondues. "Les treize victoires de suite, c’est du passé. On veut absolument chercher cette place en Ligue des champions. Je fais partie de ceux qui vont guider les jeunes, et permettre à tout le monde de gérer cette pression, a déclaré Clinton Mata aux médias présents au stade Raymond-Kopa. C’est le foot, quand on gagnait, tout le monde était avec nous, et là, on nous tombe dessus. Ce résultat contre Angers est dur, mais on le sait, on ne va pas lâcher."

Ce discours, l’OL le tient depuis quelques matchs déjà, sans que les choses n’évoluent sur le terrain. Il va donc falloir passer des paroles aux actes dès dimanche prochain (20h45) contre Lorient où "on doit prendre plus de risques dans le dernier tiers du terrain. Les joueurs offensifs doivent laisser passer leur créativité."