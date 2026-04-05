Sans idée, l'OL partage les points à Angers (0-0)

Mis sous pression par la résultat de la veille, l’OL n’a pas montré un visage séduisant et conquérant à Angers (0-0). Les Lyonnais concèdent le nul et n'avancent toujours pas, au contraire.

Les trois points et rien d’autres. C’était l’objectif et il était clair avant même le début de la 28e journée. Il l’était d’autant plus après les résultats de samedi suite aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille. La pression pour une équipe en manque de confiance a-t-elle joué contre les hommes de Paulo Fonseca ? Difficile de le savoir, mais le visage montré par l’OL n’a pas été celui d’une équipe qui se savait dans l’obligation de gagner. Les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas connu la défaite mais un point à Angers en a presque le même goût (0-0).

Un tir cadré à la pause

On l’avait dit, ce dimanche, Paulo Fonseca n’avait pas l’excuse des blessures. Il y avait bien Kluivert, Nuamah et Fofana encore sur le flanc, mais à Angers, l’entraîneur lyonnais pouvait enfin avoir Maitland-Niles à sa disposition ou encore le trio Sulc - Endrick - Moreira qui allait enchaîner un deuxième match. Il semblerait qu’il en faille plus pour retrouver le jeu séduisant ou du moins efficace du début de l’année. Pourtant, l’entame de match lyonnaise a plutôt été intéressante avec une envie de jouer vers l’avant. Mais cela n’a pas débouché sur des occasions dangereuses. Maitland-Niles a cadré le premier tir et seul tir à la 14e minute mais Koffi n’a pas tremblé. Avec un Endrick pratiquement jamais trouvé ni cherché, la formation rhodanien a maitrisé mais de façon stérile.

Les entrants ont tenté d'apporter un plus

Avec le quart d’heure de pause, on pouvait espérer que le discours de Fonseca change les choses. Le retour de vestiaires a été dans la lignée du début de match avec de bonnes intentions. Mais la sortie sur blessure de Pavel Sulc très rapide (55e) et le match en dedans d'un Corentin Tolisso ont montré que l’OL n’est pas guéri. Les entrants que sont Ghezzal, Merah ou encore Karabec ont tenté d’apporter un peu de vie à une attaque rhodanienne amorphe. Les frappes de Moreira n’ont jamais accroché le cadre, Angers a fait le dos rond et l’OL doit se contenter d’un nul. Et là, difficile de dire que c’est un moindre mal…