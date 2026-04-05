Sans idée, l'OL partage les points à Angers (0-0)

Mis sous pression par la résultat de la veille, l’OL n’a pas montré un visage séduisant et conquérant à Angers (0-0). Les Lyonnais concèdent le nul et n'avancent toujours pas, au contraire.
Les trois points et rien d’autres. C’était l’objectif et il était clair avant même le début de la 28e journée. Il l’était d’autant plus après les résultats de samedi suite aux victoires de Strasbourg, Rennes et Lille. La pression pour une équipe en manque de confiance a-t-elle joué contre les hommes de Paulo Fonseca ? Difficile de le savoir, mais le visage montré par l’OL n’a pas été celui d’une équipe qui se savait dans l’obligation de gagner. Les coéquipiers de Corentin Tolisso n'ont pas connu la défaite mais un point à Angers en a presque le même goût (0-0).
Un tir cadré à la pause
On l’avait dit, ce dimanche, Paulo Fonseca n’avait pas l’excuse des blessures. Il y avait bien Kluivert, Nuamah et Fofana encore sur le flanc, mais à Angers, l’entraîneur lyonnais pouvait enfin avoir Maitland-Niles à sa disposition ou encore le trio Sulc - Endrick - Moreira qui allait enchaîner un deuxième match. Il semblerait qu’il en faille plus pour retrouver le jeu séduisant ou du moins efficace du début de l’année. Pourtant, l’entame de match lyonnaise a plutôt été intéressante avec une envie de jouer vers l’avant. Mais cela n’a pas débouché sur des occasions dangereuses. Maitland-Niles a cadré le premier tir et seul tir à la 14e minute mais Koffi n’a pas tremblé. Avec un Endrick pratiquement jamais trouvé ni cherché, la formation rhodanien a maitrisé mais de façon stérile.
Les entrants ont tenté d'apporter un plus
Avec le quart d’heure de pause, on pouvait espérer que le discours de Fonseca change les choses. Le retour de vestiaires a été dans la lignée du début de match avec de bonnes intentions. Mais la sortie sur blessure de Pavel Sulc très rapide (55e) et le match en dedans d'un Corentin Tolisso ont montré que l’OL n’est pas guéri. Les entrants que sont Ghezzal, Merah ou encore Karabec ont tenté d’apporter un peu de vie à une attaque rhodanienne amorphe. Les frappes de Moreira n’ont jamais accroché le cadre, Angers a fait le dos rond et l’OL doit se contenter d’un nul. Et là, difficile de dire que c’est un moindre mal…
Voilà, nous risquons de finir 6e ce soir en cas de victoire de Monaco face à Marseille.
Quelle gâchis face à l'un des adversaires les plus faibles que nous devions rencontrer dans les 7 derniers matchs...
Consolons-nous en nous disant que les 6 autres équipes ne mettront pas un double bus à étage devant leur cage…
Espérons-le...
Elles n'auront surtout pas besoin. On est tellement inoffensif que nos adversaires vont bientôt se demander si ça vaut la peine de mettre un gardien de but.
D'ordinaire je suis assez nuancé, mais là c'est honteux de produire une telle prestation.
Comment peut-on avoir aussi peu d'énergie et d'envie pour un match aussi crucial ?
Va pour les quelques internationaux qui ont le droit d'être fatigués. Mais tous les autres ?
Ils ont fait quoi pendant deux semaines ?
Demande à Mangala pourquoi il n'est pas entré.
On pouvait surtout espérer que Fonseca fasse une compo plus offensive et motive ses joueurs. Il n'y a que le résultat qui donne raison.
Et là, on peut constater que ses choix sont mauvais et pas inspirés.
Fonseca démisssion !
Sage, revient !
Jamais il reviendra alors qu'il va pouvoir jouer la Ligue des champions avec Lens la saison prochaine alors que nous...
Sérieux.
On mérite rien.
Aucune intensité, rien offensivement, endrick n'a jamais été trouvé et n à jamais rien réussi.
Tessmann ne sert à rien, et ça, ça me gonfle mais à a un point. Il est nul, faut qu'il dégage et vite.
Y a pas l'excuse de la fatigue cette fois.
Mais ça va être quoi. Le manque de rythme à cause de la trêve ??
Les autres clubs aussi ont eu la trêve.
Il y avait 7 matchs à jouer à fond, et il fallait prendre les 3pts absolument cet après midi.
Faire match nul ça arrive, mais en montrant un niveau comme ça, c est une honte.
Aucune excuse.
Ils ont intérêt à se bouger, car la c est l'attitude qui a été déplorable
Assez tôt dans la partie ,je me suis dit que ce match ne pouvait se conclure que par un 0/0. Pourtant ça n’était pas des foudres de guerre en face . Il suffisait de voir leur joie au coup de sifflet final, avec un nul inespéré pour eux.
Je l’ai dit à l’issue de la rencontre contre Monaco, notre équipe est infesté par un virus,pour lequel on ne trouve pas le vaccin .
Moyennnant quoi la fin de saison va être une longue agonie ,pour les joueurs comme pour les supporters.
Pas de regret, l'équipe n'est pas bonne...
L'entraîneur est sur une autre planète...
Espérons accrocher une qualification européenne.
Angers a foutu le bus…et c’était une tactique suffisante contre notre équipe au bout du rouleau…le sprint final commence très mal…
Mais ils sont encore en train de choisir leur compétition ?
C'est dingue cet état d'esprit après la trêve !
Pas de contrôle vers l avant
Pas d intensité, pas de dédoublement
Pas d envie de marquer
Pas d envie de se faire mal
Pas de sprint haute intensité
Est-ce que l'équipe n'est tout simplement pas en train de lacher le coach ?
Mauvaise gestion des temps de jeu
Des choix très discutable sur les matchs européens/ à enjeu
Mauvaise gestion des blessures
Fin de saison en roue libre pour ne pas se cramer en vue de la CDM ? Tolisso démotivé par DD ?
Endrick aura eu 3 bonnes semaines et depuis c'est quand même très neutre pour un joueur qui vise une place fixe au Réal.
Sinon on savait que Fonseca était un excellent coach SAUF sur les sprints de fin de saisons qu'il a souvent gaché. On est en plein dedans ! La ou le Lille de Genesio semble justement trouver un second souffle
Tolisso était déjà en dedans avant sa non-sélection, il faut arrêter de lui trouver ça comme excuse alors que d'autres joueurs se font défoncer sans qu'on leur cherche de circonstances atténuantes...
C'est flagrant les joueurs on lâché, j'espère plus grand chose pour cette fin de saison.
l'erreur c est Pavel qui joue à 10% et épuise dès le début ! ensuite on les a vu les passes non faites dans la profondeur...et les passes tt court ! ça c la confiance !!
On va réussir à finir 7ème sans Europe alors qu'on avait 9 putains de points d'avance sur le 5ème au début du mois de mars.
Le coach, le staff médical, les joueurs, tout est nul. Plus de jus, plus d'envie, plus de tactique, plus rien. Il n'y a absolument plus rien à espérer. A l'année prochaine.
Joueurs d'abord (toujours même si l'entraîneur est mauvais car ce sont eux sur le terrain), et entraîneur après.
Mais les amis !!!
Il ne faut pas baisser les bras voyons, comme le disaient des supporters lyonnais avisés il y a quelques semaines sur ce site,
On a le grand Hendrix qui je le rappelle est un craquitos madrilène qui a mis un triplé à Metz et un penalty(s) magnifique contre le RC Lens,
Il a fait une pointe aujourd'hui à 28km/h et une passe excellente avec son mauvais pied, un bijou d'extérieur précis, c'est que le début, il a un énorme potentiel, croyez en lui svp car beaucoup de lyonnais qui ont le nez fin croient en lui ici depuis janvier, et je sens que le vent va tourner, rappelez vous qu'il n'a que 19 ans et qu'il est sélectionné avec la Seleçaoooo Joga Bonito do Braziliiiiia,
Et que dire du meilleur entraineur ukraino-mozambicain avec son caractère exemplaire et son coaching gagnant depuis qu'il est chez nous, plus grande série de victoires au 21ème siècle pour les gones, vive Paolao Fonchescobar <3,
Les gens avaient raison sur tout depuis le début et je m'incline. Vive le peuple lyonnais <3
On a cadré deux putains de frappe en 90 minutes, avec tous nos joueurs, contre ce qui doit être la plus mauvaise équipe de L1.
Fonseca, l'homme de tous les records.
Un match soporifique, et je suis même surpris que l'OL prenne un point au vu de sa prestation.
Angers méritait mieux, et ils ont très bien joué le coup, loin de ne faire que défendre. C'est le manque d'efficacité et un certain étonnement de voir cette faible opposition lyonnaise qui leur fait perdre deux points supplémentaires qu'ils méritaient. Il leur suffisait de croire davantage en eux et de jouer les coups à fond.
Coté lyonnais, c'est une faiblesse générale plus qu'inquiétante. Une équipe anémiée, qui joue au ralenti, sauf Moreira, mais d'une part il est bien seul à courir, d'autre part, il n'a pas la lucidité indispensable dans les quinze ou vingt derniers mètres.
Pour le reste, Sulc était encore avec la Tchéquie dans sa tête et ses jambes n'étaient pas là non plus, sa sortie forcée en témoigne. Quant à Endrick, ça devient une blague.
Je ne doute pas de son potentiel qui explosera sûrement ailleurs, mais il semble encore perdu dans cette équipe, et son jeu semble incompatible avec celui de ses partenaires. On peut évidemment lui reprocher de ne pas suffisamment se démarquer et offrir des solutions, mais en même temps, il est certainement l'élément offensif le plus serré et marqué par au moins deux défenseurs, particulièrement informés et préparés à l'isoler.
Le milieu de terrain concocté par Fonseca a été sans influence, avec un Tessman en mode "Hot Dog" lent, mou et décidément sans surprise positive. Morton a été le meilleur, mais surtout dans un rôle défensif. Tolisso a été dépassé dans un rôle de pivot qui ne lui va pas ou plus.
On a eu droit à l'entrée de Yaremtchuk devant, qui n'a rien apporté sinon sa lenteur et sa maladresse habituelles. Ghezzal, pas si mauvais finalement, mais sans influence réelle, Merah intéressant mais entré trop tardivement, Nartey que l'on a peu vu, et Kango juste pour dire de le faire entrer.
Fonseca a clairement perdu la main, et sa gestion des matchs est de plus en plus contestable, et même si lui-même en a convenu à demi-mots récemment, ça n'enlève rien à sa responsabilité.
rien de neuf dans le brouillard, un Fonseca qui aurait perdu les clés ? à 350000€ par mois ?
On est en train de lâcher au plus mauvais moment...
Allez il reste des matchs,sur un malentendu 🤔 on peut viser une place sympa,même si j'y crois plus beaucoup...
Toalement désabusé.
Et c'est quasiment une première, je n'ai pas regardé la fin du match.
Je me suis réfugié chez les fenottes.
C'est très mauvais signe......
Je me dispense de mon traditionnel ALLEZ......
Rien de particulier
On coule depuis longteng mais on regarde ailleurs
Obsédés par les passes.
Quand tu vois qu'il reste 20 secondes et que le gardien fait encore une passe courte...🙄
Ça doit être les consignes de Fonseca...
https://www.olympique-et-lyonnais.com/mangala-ol-on-vise-la-ligue-des-champions,394870.html ?????
J'avais écrit "les paroles c'est bien, les actes c'est mieux ! sans parler du fait que le résultat de ce soir d'un très pauvre match indigne d'un sommet de notre championnat entre 2 equipes coachés par d'anciens entraîneurs de l'OL ne nous arrange pas .. sans parler des résultats des autres équipes".
Je ne pensais pas si bien dire, PATHETIQUE !
Pour avoir été au stade, très compliqué pour l'OL. Un SCO très défensif qui défendait en 5-3-2 voire 5-4-1 avec jusqu'à 8 joueurs dans la surface...
Dur de marquer dans ces conditions avec une équipe au bout du rouleau par manque de profondeur...
On s'est fait prendre dans le rythme du SCO et hormis les entrants ou Moreira, personne pour sonner la révolte....
Comme si se fader ce match immonde de la première à la dernière minute n'était déjà pas une punition suffisante, maintenant il va falloir se coltiner les "vrais supporters" qui vont nous détailler avec zéro argument tout ce qu'on n'a pas su voir dans le génie tactique de Fonseca, dans le talent hors-norme d'Endrick, dans le flair de Yaremshuk ou dans la vista de Ghezzal.
Ceci dit, j'aimerais bien avoir le nom de leur dealer, parce que là il me faudra quelque chose de costaud pour trouver quoi que ce soit de positif dans le match qu'on vient de livrer.
https://www.olympique-et-lyonnais.com/mangala-ol-on-vise-la-ligue-des-champions,394870.html ?????
J'avais écrit "les paroles c'est bien, les actes c'est mieux !
Cet après midi on avait une occasion unique de se ressaisir, et de rester dans la course et qu'a t'on vu un match et un comportement indignes !
Fonseca est évidemment responsable de rien, les joueurs non plus, il ne faut surtout pas les critiquer !
Après avoir vendangé des points contre le Havre, PFC et Angers, et perdu contre OM, Lens, Strasbourg et Monaco, il va falloir m'expliquer comment on va se qualifier en coupe d'Europe, en devant jouer PSG, Lens, Toulouse, Lorient et Rennes ? l'OL un club à la dérive depuis 2019, sans fierté, sans orgueil, qui vit sur son prestige passé, toujours les mêmes phrases creuses pour expliquer l'inacceptable, relégable début 2024, le 3e budget de Ligue 1, ce club que Juni, Bosz, et Blanc n'ont pas reconnu, ceux qui ont été comme Gonalons traités comme des malpropres par JMA, il faut ouvrir les yeux, avec le bilan financier laissé par Aulas et aggravé par Textor qui a payé l'OL 2 fois trop cher (où est passé le fric ?) , une trajectoire à la Bordeaux qui revient d'actualité chaque fin de saison est très inquiétante. Et pourtant j'ai fait parti de ces gogos qui y ont cru un peu en début de saison, une belle solidarité, des noms moins clinquants, .. et maintenant après 2 mois de sabordage en règle les quelques rats qui ont une valeur marchande vont quitter le navire, les autres attendre pour partir libres ou pour partir avec un gros chèque (Fonseca ?). Je ne voudrais pas être Cassandre et souhaite me tromper mais ai bien peur d'avoir raison,
Je ne pensais pas si bien dire, PATHETIQUE ! et surtout bien triste et écoeurant ...
Bien m'en a pris de regarder le rugby et les filles car je pensais que Angers serait une formalité , il y a quelque chose de casser dans les têtes des garçons , 2 déboires successifs et les traces sont là , dommage !
brad arrêtons de leur chercher des excuses, c'est normalement cela quand on est professionnel et savoir redresser la tête ! c'est aussi le boulot de Fonseca merde ! et n'avait on pas payé un préparateur mental ? Daniel CONgre ? à quoi sert il ?
Daniel Congré a évoqué un accident domestique quand il s'est auto planter un coup de couteau dans le thorax apres une dispute conjugal...
Je suis pas sur qu'il soit en état de régler n'importe quelle problème mentaux que ce soit...
D'ailleurs l'a t-il déjà été ?
Notre coach mental c'est Olivier Magne aujourd'hui..
pathétikOL......loin de moi de leur chercher des excuses , ils ont eu un certain temps de repos pour se refaire la cerise , mais si la tête est touchée , c'est plus le mental qu'il faut travailler, mais bon ce ne sont plus des gamins qu'il faut tenir en mains , Congré ou Magne eux aussi doivent voir en les côtoyant , simplement en parlant au joueur tu vois si il va être dans son match , ou sont ils ???
Et pourtant j'ai fait parti de ces gogos qui y ont cru un peu en début de saison, une belle solidarité, des noms moins clinquants, .. et maintenant après 2 mois de sabordage en règle les quelques rats qui ont une valeur marchande vont quitter le navire, les autres attendre pour partir libres ou pour partir avec un gros chèque (Fonseca ?). Je ne voudrais pas être Cassandre et souhaite me tromper mais ai bien peur d'avoir raison,
Je ne pensais pas si bien dire, PATHETIQUE ! et surtout bien triste et écoeurant ...
Et pourtant des matchs avec régulièrement plus de 40000 spectateurs au Groupama, 800 à Angers pour voir une purge pareil alors qu'on prétend vouloir jouer la coupe d'Europe de qui se moque t'on ?
Tout ce qui va se passer c'est qu'on va en arriver à dégoûter de plus en plus les français (et peut être pasu que) du foot professionnel masculin surpayé, là aussi une forme de réalité.
Quelqu'un a eu le courage d'écouter les explications de Fonseca ? Et les résumer ? J'ai pas pu...😈
Vous etes jamais content serieux???
Un clean sheat sur le terrain de la Juve à l'extérieur est toujours tres bon resultat..
Tout reste jouable pour le match retour à Gerland, il reste une mi-temps..
Donc calmer vous!
Il ne faut jamais brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu..
Allez l'OL!
Coco est sorti sur blessure , cuisse gauche + Sulc, absent 1 mois ? il semblait blessé comme à Strasbourg , + 1 point ramené d'Angers alors qu'on était favori .
On a tout gagné ce week-end 😠👎
Bonsoir a tous
Je n'ai pas vu le match , j'ai préféré suivre le tour des Flandres , bien m'en a pris.
J'ai lu qu'ils avaient joué à 2 à l'heure , bizarre pour une équipe censée chercher une place en C1.
Comme Lens hier méconnaissable et qui n'ont pas joué .
La saison est finie , je les voyais finir 5 mais je pense ça va être 7eme , hors des places européennes .
Et donc ventes massives cet été.
Courage à tous.
Je vais suivre la fin de saison des filles , c'est moins éprouvant pour le supporter .
Et Satriano a encore marqué cet après-midi + 1 passe dé 🥲
Contre une equipe de niveau national😭
Satriano 3 buts en 10 matchs à Gétafe contre 3 en 17 à l'OL, est ce que Fonseca sait faire jouer ses attaquants ? la possession stérile oui, très énergivore oui, la plus mauvaise attaque des 10 premiers de Ligue 1 également, mais aussi que nous sommes sur une série de 5 matchs dans le money time du niveau des 5 derniers du championnat, tirez en les conclusions que vous voulez ...
Regarde l'âge de Satriano et le nombre de buts qu'il a mis dans sa carrière et ça t'évitera de dire des conneries.
PAT11grib en guise de conneries ce qui est écrit est bien réel ... y compris sur les différents classements ! et tellement de conneries que Getafe a, si j'ai bien compris, levé l'option d'achat !
PAT11grib en guise de conneries ce qui est écrit est bien réel ... y compris sur les différents classements ! et tellement de conneries que Getafe a, si j'ai bien compris, levé l'option d'achat, forcément un club qui ne fait que des conneries ! et cela à 25 ans, donc perfectible non ? et en 2022 pour la CDM faisait partie à 21 ans des 50 présélectionnés de l'équipe d'Uruguay certainement des "conneries" également ?