Dominateur, l'OL n'a pourtant pas réussi à forcer le verrou d'Angers (0-0). Paulo Fonseca était satisfait du match défensif, un peu moins offensivement.
Dominer n'est pas gagner. Dimanche, l'OL a retrouvé ces longs moments de possession qu'il avait perdus ces dernières semaines. Avec 70% de possession, les Lyonnais ont dominé cette rencontre contre Angers. Pourtant, à la fin des 90 minutes, il n'y a pas eu de vainqueur (0-0), la faute à un manque d'inspiration offensive. Avec seulement deux tirs cadrés et malgré un mieux avec l'entrée de joueurs comme Rachid Ghezzal ou Khalis Merah, la formation rhodanienne n'a jamais vraiment inquiété Hervé Koffi. "On avait quasiment tout le temps le ballon. Quand nous jouons contre une équipe très compacte, nous n'avons pas de difficultés à arriver dans les derniers 30 mètres, mais après, on a des difficultés pour se créer des situations et marquer, a remarqué Paulo Fonseca. L'équipe a fait un bon match. Il nous a manqué de prendre un peu plus de risques dans les situations individuelles."
"L'équipe a fait un bon match"
Pour la troisième fois en quatre matchs, l'OL n'a ainsi pas réussi à marquer dans une rencontre et cela commence à faire beaucoup. D'autant plus qu'au stade Raymond-Kopa, Paulo Fonseca a pu compter sur son trio d'attaquants titulaires. Mais la magie n'est plus là. Alors à défaut de gagner, l'OL a réussi à ne pas perdre, même si Angers n'a pas été plus dangereux que les Lyonnais. "Si on regarde les huit derniers matches, on a beaucoup souffert dans la transition défensive, l'équipe n'était pas équilibrée défensivement. On a joué contre une équipe qui est plus dangereuse dans les transitions offensives." Dans la médiocrité dominicale, l'OL cherche à se raccrocher aux branches. Mais il faudra en faire bien plus pour espérer la Ligue des champions.
Pour en faire quoi ?
Sérieux il ne savait pas que Angers allait jouer à 11 derrière ?
Apparemment c’est le seul dans toute la France…
Tu t’adaptes sinon ?
Bref…
Bonjour,
J'en ai vraiment marre de ce gâchis depuis 9 matchs.
Hier, les joueurs n'avaient aucune envie.
Je ne sais pas s'ils ont lâché l'entraîneur, mais de toute façon, celui-ci a encore été coupable de choix pourris.
J'ai eu ma dose de déceptions, qui plus est parce qu'elles se suivent encore et encore, alors je crois que je vais prendre ma retraite anticipée pour cette saison.
C'est trop frustrant, énervant, ennuyant de regarder nos matchs depuis plus d'une quarantaine de jours.
La coupe est pleine, ou plutôt sera manquante, comme depuis 14 ans, après l'élimination en coupe de France, suivi de celle d'Europe, avec maintenant ce sabordage en championnat.
J'espère juste qu'on finira 5e pour qu'il y ait une progression par rapport au classement de l'année précédente, et que Fonseca ne sera surtout pas renouvelé, d'autant qu'il est trop cher pour les finances actuelles du club.
Bon courage à celles et ceux qui viendront lire et surtout participer ici jusqu'au dernier match de la saison mi-mai mais, en ce qui me concerne, je pense que je suis arrivé au bout de ma déception.
Je garderai parfois un oeil à ce qu'il va se passer, mais surtout sur les filles et irai peut-être participer aux encouragements dans les commentaires pour leur fin de saison qui sera bien plus intéressante que celle des hommes, comme à peu près chaque saison depuis la fin du règne des hommes.
Franchement qu'est ce qu'on s'en branle d'avoir mieux géré les transitions défensives ( contre une équipe regroupée en défense , tu parles d'un exploit ).
Quand on fait deux tirs cadrés de toute la partie , c'est a nouveau le désert offensif du début de saison ( ou ils faisaient beaucoup de 0-0 ).
On ne peut rien gagner avec une si faible attaque .
On a joué a 10 car sulc était absent , pas en état de jouer ( il ne peut pas se passer de lui mais hier il l'a envoyé à l'abattoir , c'était absurde ) .
Et endrick tout seul a droite , ça ne sert a rien , il ne frappe meme plus aux buts .
Quant a moreira il s'empetre systématiquement les pinceaux , il est inoffensif également tout seul dans son couloir .
Avec un milieu au ralenti a l'image de tolisso , je ne vois pas comment ils battront Lorient et les autres équipes ensuite.
Une composition avec Tolisso en 10 c’est normal qu’on ne se crée pas d’occasion bizarrement c’est quand il sort que c’est mieux
"On avait quasiment tout le temps le ballon"
Belle analyse !
On se console comme on peut.
J'ai vu un vrai match de Hand ponctué seulement de deux tirs inoffensifs cadrés !