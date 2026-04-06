Dominateur, l'OL n'a pourtant pas réussi à forcer le verrou d'Angers (0-0). Paulo Fonseca était satisfait du match défensif, un peu moins offensivement.

Dominer n'est pas gagner. Dimanche, l'OL a retrouvé ces longs moments de possession qu'il avait perdus ces dernières semaines. Avec 70% de possession, les Lyonnais ont dominé cette rencontre contre Angers. Pourtant, à la fin des 90 minutes, il n'y a pas eu de vainqueur (0-0), la faute à un manque d'inspiration offensive. Avec seulement deux tirs cadrés et malgré un mieux avec l'entrée de joueurs comme Rachid Ghezzal ou Khalis Merah, la formation rhodanienne n'a jamais vraiment inquiété Hervé Koffi. "On avait quasiment tout le temps le ballon. Quand nous jouons contre une équipe très compacte, nous n'avons pas de difficultés à arriver dans les derniers 30 mètres, mais après, on a des difficultés pour se créer des situations et marquer, a remarqué Paulo Fonseca. L'équipe a fait un bon match. Il nous a manqué de prendre un peu plus de risques dans les situations individuelles."

"L'équipe a fait un bon match"

Pour la troisième fois en quatre matchs, l'OL n'a ainsi pas réussi à marquer dans une rencontre et cela commence à faire beaucoup. D'autant plus qu'au stade Raymond-Kopa, Paulo Fonseca a pu compter sur son trio d'attaquants titulaires. Mais la magie n'est plus là. Alors à défaut de gagner, l'OL a réussi à ne pas perdre, même si Angers n'a pas été plus dangereux que les Lyonnais. "Si on regarde les huit derniers matches, on a beaucoup souffert dans la transition défensive, l'équipe n'était pas équilibrée défensivement. On a joué contre une équipe qui est plus dangereuse dans les transitions offensives." Dans la médiocrité dominicale, l'OL cherche à se raccrocher aux branches. Mais il faudra en faire bien plus pour espérer la Ligue des champions.