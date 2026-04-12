OL - Lorient : des vacances scolaires mais pas de stade plein

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’OL reçoit Lorient ce dimanche soir (20h45). Malgré les vacances scolaires pour la zone A, le Parc OL ne fera pas le plein.

Il y a trois semaines, la programmation et le prestige de l’affiche avaient permis de faire stade comble. À 15h, le match entre l’OL et l’AS Monaco avait attiré plus de 56 000 spectateurs à Décines. Cela n’avait pas été suffisant pour voir les joueurs de Paulo Fonseca s’imposer, mais le soutien avait bien été là au coup de sifflet final. Corentin Tolisso avait même eu quelques mots avec le Kop Virage Nord pour appeler à l’unité dans cette fin de saison plus compliquée que prévue.

Encore trois matchs à domicile après Lorient

Ils étaient encore 800 à Angers le week-end dernier, mais ce dimanche, le Parc OL sera loin de faire le plein pour la venue de Lorient. Malgré les vacances scolaires, l’horaire tardif à 20h45 mais aussi les résultats en dent de scie des Lyonnais ont certainement joué sur cette affluence qui devrait tourner autour de 45 000 spectateurs. Ce qui ne veut pas dire que l’ambiance ne sera pas au rendez-vous contre les Merlus.