Actualités
Vicki Becho lors de France - Panama.
Vicki Becho lors de France – Panama. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : Vicki Becho, seule internationale lyonnaise sur le pont

  • par Alban Nivet

    • Alors que la trêve internationale à maintenant commencé depuis deux jours, le calendrier s'intensifie petit à petit jusqu'à battre son plein le samedi 18 avril. De son côte, Vicki Becho jouera son premier match lors de cette trêve.

    Elle va commencer à être la plus capée de l'histoire de l'équipe de France U23. Elle se serait certainement passé de ce record, mais après avoir goûté aux Bleues et notamment une Coupe du monde, Vicki Becho n'a pas réussi à s'installer durablement. Retour en arrière donc depuis plusieurs mois désormais pour l'ailière d'OL Lyonnes, de nouveau sélectionnée avec les U23 françaises et Fabien Lefèvre. La jeune Lyonnaise a pris la direction de Murcie et Pinatar pour un stage du 9 au 17 avril en Espagne.

    Prendre de la confiance pour la fin de saison

    Elle va jouer son premier match face à l'Écosse ce dimanche à 13h au Stade Enrique-Roca de Murcie. Ayant vu Inès Benyahia autre Lionne à avoir été initialement conviée déclarer forfait, Vicki Becho va profiter de ce tournoi amical avec un deuxième match contre le Danemark ou les Etats-Unis jeudi 16 avril  pour prendre de la confiance avant son retour à OL Lyonnes. Dans son objectif de tout rafler, la formation lyonnaise aura certainement besoin de sa numéro 7 en sortie de banc pour faire quelques différences sur les fins de match.

    à lire également
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Lorient : des vacances scolaires mais pas de stade plein

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    OL - Lorient : des vacances scolaires mais pas de stade plein 13:30
    Vicki Becho lors de France - Panama.
    OL Lyonnes : Vicki Becho, seule internationale lyonnaise sur le pont 12:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : l’Olympico des réserves pour l’OM 11:50
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Lorient "élève son niveau" face aux gros comme l’OL 11:00
    Lindsey Heaps capitaine des Etats-Unis
    Heaps (OL Lyonnes) s’illustre contre le Japon, Yohannes sur le banc 10:15
    Noah Nartey au duel avec Geoffrey Kondogbia lors d'OM - OL
    OL - Lorient : un onze lyonnais à repenser 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Lorient : avant-match, horaire et diffusion TV 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL saluant leurs supporters à Angers
    Hors des places européennes, l'OL n'a plus le choix contre Lorient 08:00
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Derrière Endrick, l’OL veut de nouveau être d’attaque 07:30
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    L'OL sans Sulc ni Nuamah mais avec Tolisso contre Lorient 11/04/26
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Moreira (OL) juge ses chances de Coupe du monde avec le Portugal 11/04/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : un triplé de Nader porte les U19 vers la victoire 11/04/26
    Les anciens de l'OL à Ternay
    Enzo Reale et les anciens de l'OL régalent à Ternay 11/04/26
    Khalis Merah lors d'Angers - OL.
    L’OL craque toujours après la pause, une fragilité qui se confirme 11/04/26
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL : Fonseca nostalgique de son armada offensive passée 11/04/26
    Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
    L’OL a "un impératif de résultat" face à Lorient 11/04/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : réaction attendue pour les U19 après la Gambardella 11/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut