Alors que la trêve internationale à maintenant commencé depuis deux jours, le calendrier s'intensifie petit à petit jusqu'à battre son plein le samedi 18 avril. De son côte, Vicki Becho jouera son premier match lors de cette trêve.

Elle va commencer à être la plus capée de l'histoire de l'équipe de France U23. Elle se serait certainement passé de ce record, mais après avoir goûté aux Bleues et notamment une Coupe du monde, Vicki Becho n'a pas réussi à s'installer durablement. Retour en arrière donc depuis plusieurs mois désormais pour l'ailière d'OL Lyonnes, de nouveau sélectionnée avec les U23 françaises et Fabien Lefèvre. La jeune Lyonnaise a pris la direction de Murcie et Pinatar pour un stage du 9 au 17 avril en Espagne.

Prendre de la confiance pour la fin de saison

Elle va jouer son premier match face à l'Écosse ce dimanche à 13h au Stade Enrique-Roca de Murcie. Ayant vu Inès Benyahia autre Lionne à avoir été initialement conviée déclarer forfait, Vicki Becho va profiter de ce tournoi amical avec un deuxième match contre le Danemark ou les Etats-Unis jeudi 16 avril pour prendre de la confiance avant son retour à OL Lyonnes. Dans son objectif de tout rafler, la formation lyonnaise aura certainement besoin de sa numéro 7 en sortie de banc pour faire quelques différences sur les fins de match.