OL Académie : l’Olympico des réserves pour l’OM

En déplacement à Marseille samedi soir, la réserve de l’OL n’a pas tenu le choc contre l’OM. Les Lyonnais enchaînent une nouvelle défaite, alors que le maintien en N3 est encore loin d’être assuré.

Il faudrait bien que la spirale négative s’arrête car cela commence à être dangereux. Et pourtant, ce n’est pas le calendrier qui attend la réserve de l’OL qui pousse à l’optimisme. Après 22 journées dans la poule H, elle pointe à la neuvième place, avec un maintien pas encore acquis. Les trois derniers du groupe descendent, à savoir le 14e, le 13e et le 12e. À côté de ça, le moins bon onzième des différentes poules retombera également à l’étage inférieur. Avec cinq points d’avance sur le douzième, l’OL va donc trembler jusqu’au bout.

Un calendrier de la mort...

Avec Montpellier (6e), Alès (5e), Lyon-La Duchère (3e) et Bourgoin (1er), le programme de la fin de saison ne laisse pas vraiment de place à l’optimisme... Alors ramener ne serait-ce qu’un point de Marseille samedi soir aurait eu un goût de victoire pour Gueïda Fofana et ses joueurs. Seulement, le miracle n’a pas eu lieu dans le sud de la France pour l’Olympico des réserves (défaite 2-1). Privée notamment de Daryll Benlahlou, suspendu, ou de Tiago Gonçalves toujours blessé, la réserve s’est inclinée sur deux coups du sort avec deux frappes marseillaises déviées qui ont trompé Da Silva. Yahia a beau avoir réduit le score en fin de match (92e), l’OL n’y arrive plus avec un cinquième match sans victoire en N3.