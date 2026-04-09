Un Lorient un peu secoué avant d'affronter l'OL ?

Mercredi, Lorient a officialisé le départ de son entraîneur, Olivier Pantaloni, à la fin de la saison. Le tout à quelques jours de défier l'OL.

L'annonce a été faite par Olivier Pantaloni lui-même, dans les colonnes de Ouest-France. Mercredi, l'entraîneur de Lorient a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec les Merlus au-delà de cette saison. Une petite bombe à six journées du terme, même si les Bretons sont bien calés dans le ventre mou de la Ligue 1 (9es).

Peu de risque d'une dégringolade fatale donc pour la formation lorientaise. Cette séparation est notamment due à un désaccord et à la "défiance des dirigeants" à son égard, expliquait le coach. De son côté, le club "respecte mais regrette la position d’Olivier Pantaloni et lui accorde toute sa confiance pour mener le groupe à réussir la fin de saison avec la même détermination."

Lorient en roue libre ou encore concerné ?

Cette information aura-t-elle un impact sur Bemba Dieng et ses coéquipiers ? Dimanche, ils se rendront à Décines pour y affronter l'Olympique lyonnais (20h45). En championnat, les Morbihannais n'ont plus grand-chose à jouer, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont terminer en roue libre. Surtout que cette formation est souvent un poil à gratter pour les écuries du haut du tableau. L'OL en a fait les frais à l'aller en décembre 2025 (1-0).