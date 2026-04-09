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Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient (Photo by PASCAL POCHARD CASABIANCA / AFP)

Un Lorient un peu secoué avant d'affronter l'OL ?

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Mercredi, Lorient a officialisé le départ de son entraîneur, Olivier Pantaloni, à la fin de la saison. Le tout à quelques jours de défier l'OL.

    L'annonce a été faite par Olivier Pantaloni lui-même, dans les colonnes de Ouest-France. Mercredi, l'entraîneur de Lorient a confirmé qu'il ne prolongerait pas son contrat avec les Merlus au-delà de cette saison. Une petite bombe à six journées du terme, même si les Bretons sont bien calés dans le ventre mou de la Ligue 1 (9es).

    Peu de risque d'une dégringolade fatale donc pour la formation lorientaise. Cette séparation est notamment due à un désaccord et à la "défiance des dirigeants" à son égard, expliquait le coach. De son côté, le club "respecte mais regrette la position d’Olivier Pantaloni et lui accorde toute sa confiance pour mener le groupe à réussir la fin de saison avec la même détermination."

    Lorient en roue libre ou encore concerné ?

    Cette information aura-t-elle un impact sur Bemba Dieng et ses coéquipiers ? Dimanche, ils se rendront à Décines pour y affronter l'Olympique lyonnais (20h45). En championnat, les Morbihannais n'ont plus grand-chose à jouer, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont terminer en roue libre. Surtout que cette formation est souvent un poil à gratter pour les écuries du haut du tableau. L'OL en a fait les frais à l'aller en décembre 2025 (1-0).

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    4 commentaires
    1. RBV
      RBV - jeu 9 Avr 26 à 15 h 38

      Certains trouvent que Fonseca est trop cher. Parfait, prenons Pantaloni alors ! On va bien rire...

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - jeu 9 Avr 26 à 15 h 45

        En meme temp certain affirme que le Qatar a la même strategie de forme physique que l'OL des années 2000..
        Et la en terme de rire ca depasse tout.. 😉

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        1. RBV
          RBV - jeu 9 Avr 26 à 15 h 49

          Hahaha ! Alors pour le coup c’est vrai…tu te souviens pas de cette époque ? On commençait vraiment notre saison comme le PSG, au 8eme de finale de LDC, et tout le club travaillait pour que le pic de forme soit à ce moment là 😉
          J’ai du mal à voir ce qui te fait rire 😬

    2. Avatar
      Outlander - jeu 9 Avr 26 à 15 h 46

      Franchement actuellement, hormis Sage, je ne vois qui pourrait se coltiner notre club...

      Signaler

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