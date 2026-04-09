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Bamba Dieng, joueur de Lorient
(Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Face à Lorient, l'OL opposé à la menace Bamba Dieng

  • par Gwendal Chabas

    • Avec 10 buts en 2026, Bamba Dieng représente l'une des grosses armes offensives de Lorient. Méfiance pour l'OL dimanche (20h45).

    Alors que l'OL essaie de trouver un buteur fiable, Lorient, lui, semble avoir déniché le sien. Un retour inattendu d'un joueur qui était en perdition. Bamba Dieng s'est réveillé depuis le début de l'année, au point d'inscrire 10 buts sur ses 14 dernières rencontres. Un record pour le footballeur de 26 ans. D'ailleurs, dimanche, c'est lui qui avait ouvert la marque contre le Paris FC, sa 8e réalisation en Ligue 1 (1-1).

    Le 12 avril prochain (20h45), Moussa Niakhaté devra donc particulièrement surveiller son compatriote, meilleur canonier de son club. Bien que l'Olympique lyonnais ait affiché un beau visage défensif le week-end passé contre Angers (0-0), il aura fort à faire pour museler des Lorientais capables de tout et de jolis coups.

    Dieng a marqué les esprits face à l'OL, mais pas positivement

    Bamba Dieng, les Rhodaniens le connaissent pour son tacle sur Clinton Mata en décembre 2024. Il évoluait alors au SCO, et aurait dû être exclu pour une intervention non maîtrisée sur l'Angolais. Depuis, l'avant-centre est transfiguré et s'éclate en Bretagne.

    À ses côtés, on observe les partitions parfois enthousiasmantes de Pablo Pagis, du duo Arthur Avom - Noah Cadiou au milieu, ou encore d'Arsène Kouassi sur son aile gauche. Du danger pour l'OL, qui a besoin de renouer avec le succès pour sa confiance. Mais sortir de sa spirale négative (neuf parties sans succès) ne sera pas aisé face à des Merlus libérés.

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    • olgoneforever Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Ça fait mal de lire ce bilan ! Et on parle que de difficit : il ya la dette ! Il paraît que les joueurs jouent mieux sans la pression…
    • seb.66 OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection
      Salut dede ! Et puis on peut parfois voir des joueuses jouer quand même, bien que diminuées. Cela dû se passer pour le retour contre Wolfsburg. Mais là, il faut…
    • RBV L'OL plus que jamais face à ses limites
      Pour en revenir à l'article, une suggestion de plan B : faire redescendre Tolisso près de Morton...cela permettrait de sortir Tessman du 11 tout en assurant une plus grande technicité…
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-atletico-madrid-je-te-considere-comme-un-ami-je-t-aime-beaucoup-l-emouvant-hommage-de-simeone-a-griezmann_VN-202604070877.html une vraie grande référence (et légende pour ne pas galvauder ce mot) en terme d'entraîneur et de positionnement envers ses joueurs, ce qui explique sa longévité ! et la…
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      Je ne parle évidemment que du foot européen quand j'évoque Griezmann, Cruyff, Iniesta, Pirlo et Platini, car c'est l'univers économique et financier dans lequel notre foot évolue.
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      arrêtons de parler du QSG, ce club qui fausse et tue notre championnat en l'asphyxiant volontairement (si ce qui se passe au Moyen Orient pouvait au moins en fragilisant le…
    • Nestorlafoudre L'OL plus que jamais face à ses limites
      Et pour en revenir à l’OL , depuis le début de la semaine, aucune nouvelle de Pavel, notre joueur clé ? Celui qui qui a si souvent amené la lumière.
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-atletico-madrid-je-te-considere-comme-un-ami-je-t-aime-beaucoup-l-emouvant-hommage-de-simeone-a-griezmann_VN-202604070877.html une vraie grande référence (et légende pour ne pas galvauder ce mot) en terme d'entraîneur et de positionnement envers ses joueurs, ce qui explique sa longévité ! et la…
    • dede74 OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection
      Elles auront le temps de se soigner pendant la trêve. Il vaut mieux qu'elles soient là !
    • cavegone Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Je pense que cette année le RNE est positif. Mais c’est sur que cette dette et tous ces intérêts vont peser longtemps sur nos budgets. Peut-être 5 ou 10 ans.…
    • cavegone Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      En effet je pensais à du zèle de la DNCG surtout à cause du timing des annonces mais en fait c’est délirant. En plus de savoir que Textor s’est pris…
    • Juni38 Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Trou financier multiplié par 8 en 12 mois . https://www.onzemondial.com/ligue-1/lom-et-lol-au-fond-du-trou-les-chiffres-effrayants-du-rapport-dncg-985200
    • Juni38 L'OL plus que jamais face à ses limites
      Certes ils travaillent beaucoup mieux qu'à l'OL, ont des joueurs infiniment supérieurs ( des joueurs de l'équipe de France sont même obligés d'être sur le banc ), et la gestion…
    • RBV L'OL plus que jamais face à ses limites
      Je pense surtout que tout le club parisien a travaillé pour avoir ce pic de forme à ce niveau précis de la saison. Ils ont « lâchés » le début de saison…
    • Juni38 L'OL plus que jamais face à ses limites
      Ce qui me stupéfait , c'est la différence athlétique avec l'équipe du qsg . Hier soir les Reds se sont fait laminer ( ils auraient dû prendre une manita )…
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