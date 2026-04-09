Face à Lorient, l'OL opposé à la menace Bamba Dieng

Avec 10 buts en 2026, Bamba Dieng représente l'une des grosses armes offensives de Lorient. Méfiance pour l'OL dimanche (20h45).

Alors que l'OL essaie de trouver un buteur fiable, Lorient, lui, semble avoir déniché le sien. Un retour inattendu d'un joueur qui était en perdition. Bamba Dieng s'est réveillé depuis le début de l'année, au point d'inscrire 10 buts sur ses 14 dernières rencontres. Un record pour le footballeur de 26 ans. D'ailleurs, dimanche, c'est lui qui avait ouvert la marque contre le Paris FC, sa 8e réalisation en Ligue 1 (1-1).

Le 12 avril prochain (20h45), Moussa Niakhaté devra donc particulièrement surveiller son compatriote, meilleur canonier de son club. Bien que l'Olympique lyonnais ait affiché un beau visage défensif le week-end passé contre Angers (0-0), il aura fort à faire pour museler des Lorientais capables de tout et de jolis coups.

Dieng a marqué les esprits face à l'OL, mais pas positivement

Bamba Dieng, les Rhodaniens le connaissent pour son tacle sur Clinton Mata en décembre 2024. Il évoluait alors au SCO, et aurait dû être exclu pour une intervention non maîtrisée sur l'Angolais. Depuis, l'avant-centre est transfiguré et s'éclate en Bretagne.

À ses côtés, on observe les partitions parfois enthousiasmantes de Pablo Pagis, du duo Arthur Avom - Noah Cadiou au milieu, ou encore d'Arsène Kouassi sur son aile gauche. Du danger pour l'OL, qui a besoin de renouer avec le succès pour sa confiance. Mais sortir de sa spirale négative (neuf parties sans succès) ne sera pas aisé face à des Merlus libérés.