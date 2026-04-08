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Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
Castello Lukeba, ancien défenseur de l’OL avec les Bleus (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Mercato : Lukeba ouvert à un départ, une aubaine pour l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Parti de l'OL à l'été 2023, Castello Lukeba pourrait encore rapporter quelques millions d'euros à son club formateur, qui possède un intéressement sur une plus-value. Le défenseur français souhaiterait quitter le RB Leipzig durant l'été.

    Cela ne comblera pas le trou déjà existant, mais dans sa recherche de liquidité, l'OL ne crachera pas dessus. Si le club lyonnais espère pouvoir accrocher la Ligue des champions la saison prochaine et le pactole financier qui va avec, la direction sait aussi qu'elle va devoir trouver des ressources avec la vente de joueurs. Mais pas seulement dans l'effectif de Paulo Fonseca ? Dans le mercato estival, les regards risquent de se tourner du côté de Leipzig avec la situation de Castello Lukeba. En Allemagne depuis trois saisons, le défenseur français aurait fait part de son intention de connaitre un nouveau challenge.

    Six millions d'euros dans les caisses cet été ?

    Le RB Leipzig n'écarte pas cette idée alors que l'ancien Lyonnais dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Dans le viseur de plusieurs cadors européens, Lukeba devrait partir pour un peu moins, mais cela rapportera quand même de l'argent à l'OL. Au moment de lâcher l'international à l'été 2023 contre 34 millions d'euros (bonus inclus), le club rhodanien avait inclus un intéressement de 20% sur une potentielle plus-value. Avec des chiffres qui tournent autour de 60 millions d'euros, ce serait ainsi environ cinq à six millions d'euros dans les caisses de l'OL. De quoi pouvoir refaire des coups à la Pavel Sulc, Afonso Moreira ou Ruben Kluivert.

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 8 Avr 26 à 13 h 27

      Même les défenseurs c'est devenu un délire niveau prix.
      Un Maldini ou un Marius coûterait combien maintenant ? 150 millions ?

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - mer 8 Avr 26 à 13 h 46

      Cela nous ferait un bien fou ! Chaque million compte aujourd'hui.

      Signaler

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