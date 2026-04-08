Suite à son comportement lors de la défaite de l’OL à Marseille, Matthieu Louis-Jean avait écopé de deux matchs fermes de toutes fonctions officielles. Contre Lorient, le directeur technique pourra de nouveau occuper son rôle dans les entrailles du Parc OL.

Cela n'aura pas d'incidence sur le terrain dimanche soir (20h45). Toutefois, pour la venue de Lorient, Matthieu Louis-Jean va pouvoir reprendre son rôle de directeur technique dans les entrailles du Parc OL. Particulièrement remonté contre l'arbitrage à Marseille il y a un mois, Louis-Jean avait vu la commission de discipline de la LFP le suspendre pour deux matchs fermes et deux avec sursis. Ne pouvant pas accéder au banc de touche ni aux vestiaires des arbitres contre Monaco puis Angers dimanche dernier, il pourra de nouveau le faire à compter de cette 29e journée.

Louis-Jean avait critiqué Benoit Bastien après OL - PSG

Malgré sa suspension, Matthieu Louis-Jean n'avait pas manqué de prendre la parole après le revers face à Monaco, une fois encore pour fustiger certaines décisions arbitrales. Il ne reste plus qu'à espérer que le match contre Lorient se déroule sans accrocs avec Benoit Bastien. Un arbitre qui avait été dans le viseur du directeur technique lyonnais il y a plusieurs mois en arrière pour la venue du PSG (défaite 2-3). Des propos qui lui avaient également valu une suspension...