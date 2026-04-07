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Le plateau de TKYDG
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OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 avril en podcast

  • par Gwendal Chabas

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Plus que jamais, Tant qu'il y aura des Gones peut servir de thérapie aux supporters. Car cette saison, l'OL a décidé de souffler le chaud et le froid sur une très longue période. Après les 13 succès de rang, voilà qu'il enchaîne 9 matchs sans la moindre victoire. Nouvelle déception dimanche à Angers (0-0), dans une rencontre qui pouvait permettre aux Lyonnais de repartir de l'avant.

    En compagnie de l'agent et ancien joueur Fabien Carn, Nicolas Puydebois et Enzo Reale sont revenus sur la mauvaise partition rhodanienne en Anjou. Un match au cours duquel la prestation offensive a laissé à désirer. TKYDG a ensuite évoqué le prochain rendez-vous à la maison contre Lorient. Dimanche, les hommes de Paulo Fonseca accueillent les Bretons dans le cadre de la 29e journée (20h45).

    Quid du centre de formation ?

    Ensuite, le 3e thème sur la formation a longuement fait réagir nos deux consultants, eux-mêmes formés à Tola-Vologe. Outre l'élimination des U18 en quarts de finale de la Coupe Gambardella, votre émission hebdomadaire s'est plongée en longueur sur les dernières actualités de l'Académie.

    Vous pouvez également écouter Tant qu'il y aura des Gones sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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