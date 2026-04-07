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Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL - Lorient : Jorge Maciel de retour aux côtés de Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas

    • Jorge Maciel a désormais purgé son match de suspension. L'adjoint de Paulo Fonseca retrouvera son poste en bord terrain face à Lorient dimanche.

    Le 25 mars dernier, la commission de discipline de la LFP a infligé trois matchs de suspension à Nicolas Tagliafico. L'Argentin avait été exclu face à Monaco avant la trêve (0-1). Dans cette même affiche, Jorge Maciel a lui aussi écopé d'un carton rouge. Le technicien avait montré des images de la faute sur Endrick avant le penalty au 4e arbitre. Pour ça, il a reçu une punition d'une rencontre.

    Privé de "toutes fonctions officielles"

    Il a purgé celle-ci ce dimanche, lors du déplacement des Lyonnais à Angers (0-0). L'adjoint de Paulo Fonseca était, pour l'occasion, privé "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles." Le Portugais, qui s'est retrouvé en première ligne durant la longue suspension de son compatriote, va pouvoir de nouveau travailler à ses côtés.

    Il retrouvera sa place dimanche 12 avril, lors de la réception de Lorient (20h45). Un appui de plus pour l'entraîneur de l'Olympique lyonnais dans sa gestion de la partie. Reste à savoir si les deux hommes, et le reste du staff, auront d'ici là trouvé les réponses aux maux rhodaniens des deux derniers mois.

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