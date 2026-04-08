Certes, le 0-0 à Angers n'est pas un résultat favorable pour l'OL. Néanmoins, et c'est peut-être la seule bonne nouvelle, il n'a rien cédé défensivement, réalisant un 14e clean sheet en 28 matchs.

Offensivement, l'OL a fait peine à voir à Angers (0-0). Deux petits tirs cadrés en onze tentatives, peu de grosses occasions... Le bilan est famélique. De l'autre côté du terrain en revanche, c'est un peu mieux. En effet, les Lyonnais n'ont rien laissé au SCO, qui s'est contenté de sept frappes, dont une dans les bras de Dominik Greif. Rien à voir avec les précédentes sorties qui avaient montré des failles dans ce secteur, notamment sur les transitions défensives.

Un match sur deux sans encaisser pour l'OL

Lors de ce déplacement dans le Maine-et-Loire, les Lyonnais ont bouclé un 14e match sans prendre de but en Ligue 1. Soit 50% de leurs rencontres. Après 28 journées, c'est clairement un élément positif, même si la dynamique générale est clairement défavorable. Seul le Paris Saint-Germain compte autant de clean sheets à ce stade de la saison. Derrière, Lens et les Angevins sont assez loin derrière (10).

Chez les gardiens, Dominik Greif a signé son 10e "blanchiment" en championnat. Lui aussi profite de la partie de ce week-end pour remonter à la première place du classement. Il a réalisé ce total en 23 apparitions, soit une de moins que son vis-à-vis dimanche, Hervé Koffi (10 sur 24), et mieux encore que le Lensois Robin Risser (10 sur 28). Un bon point, à défaut d'autre chose, pour les Rhodaniens.