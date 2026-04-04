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Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
Dominik Greif lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Angers - OL : duel à distance entre Dominik Greif et Hervé Koffi

  • par Alban Nivet

    • À l’approche de la rencontre entre Angers et l’Olympique lyonnais, un duel discret pourrait peser sur le résultat : celui des gardiens Dominik Greif et Hervé Koffi, parmi les plus performants de Ligue 1 cette saison.

    Avec 9 clean sheets chacun, ces deux portiers figurent dans le top 5 du championnat dans cet exercice. Une statistique qui témoigne de la régularité, mais également de l'importance de Dominik Greif et Hervé Koffi dans les performances de leur équipe respective.

    Joueurs clés dans des équipes en difficulté

    Du côté de l’OL, le Slovaque s’est imposé comme un élément essentiel. Actuellement, alors que ressurgissent les difficultés défensives lyonnaises, il écope un peu comme il peut le navire. Souvent sollicité, le gardien a su maintenir sa formation à flot dans plusieurs rencontres, confirmant son rôle central.

    Face à lui, le Burkinabè représente l’un des points forts d’Angers cette saison. Dans un groupe également en manque de constance, l'Angevin s’illustre par sa solidité et sa capacité à multiplier les arrêts décisifs.

    Deux dynamiques intéressantes

    Dans une opposition entre deux écuries en quête de points, l’efficacité offensive pourrait se heurter à deux joueurs en forme. Dans ce contexte, la moindre erreur ou le moindre exploit individuel pourrait faire basculer le match. Un duel à distance qui pourrait bien être l’une des clés de cette opposition.

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