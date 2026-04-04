Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes visible gratuitement

Après une rencontre décisive face à Wolfsburg ce jeudi, OL Lyonnes affrontera Strasbourg en demi-finale de Coupe de France dimanche à 16h. Une rencontre à suivre en clair
Après une quinzaine en demi-teinte, les Lyonnaises devront confirmer leur posture de meilleure équipe française face à une équipe de Strasbourg qui y croit plus que jamais. Portées par leur ambition d’atteindre une finale, les joueuses strasbourgeoises aborderont cette rencontre sans pression, avec l’envie de créer l’exploit face à OL Lyonnes. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais qui pourrait rapidement se tendre face à une équipe strasbourgeoise libérée.
Une demi-finale aux enjeux élevés
De leur côté, les Lyonnaises devront rapidement basculer de la scène européenne à l’exigence d’une demi-finale nationale, où le moindre relâchement peut coûter cher dans la course au trophée. Les Lyonnaises devront également faire preuve de plus de réalisme, après avoir largement dominé Strasbourg la semaine dernière pour la 19e journée de Première Ligue (26 tirs pour seulement 2 buts), là où les Alsaciennes s’étaient montrées redoutables d’efficacité (2 buts sur 3 tentatives). Un déséquilibre qui avait coûté cher aux Lyonnaises et qu’elles devront impérativement corriger.
Le troisième duel de la saison entre Alsaciennes et Rhodaniennes sera à suivre en clair. Il sera visible sur la chaîne YouTube de la FFF dimanche à 16h. Vous pourrez également le suivre en direct sur votre média Olympique-et-Lyonnais.
Si on se réfère aux salaires de ceux des Lyonnes aux Strasbourgeoises , il n' y a pas photo !
C'est encore pire chez les hommes ! 16 des + gros salaires de L1 sont au PSG... L'écart entre PSG et OM (2e plus grosse masse salariale) est bien plus élevé qu'entre OL et PSG chez les femmes !
Dijon/Lens/HAC (plus petits salaire moyen) ont un salaire moyen d'environ 12% celui de l'OL. C'est la différence qu'il y a entre PSG et 10e de L1 (Lens). Le PSG en L1 est financièrement bien plus puissant que l'OL en APL.
Là tu t'étends sur un autre niveau qui est le plafond de ce que le football homme peut proposer , le niveau des filles des Lyonnes c'est le niveau des U17 chez les garçons , si on fait des comparaisons .
900 000 € annuel à Katoto pour ses innombrables temps de jeu ou elles empilent les buts dans ses rêves , c'est un peu gros , non c'est démentiel !
Salut brad,
Ça fait cher le but marqué 👿
Surtout eu égard à ce qu'elle apporte à l'OLL !
Mais bon, comme disait Coluche :"si on trouve des onc pour payer" !
Je parle uniquement des différences de salaires que l'on observe entre les clubs qui paient le mieux et les clubs qui paient le moins bien dans chaque championnat, pas des chiffres en eux-même. On a beaucoup dit que l'OL devait tout gagner, tout le temps, car les joueuses de l'OL sont mieux payées que quiconque en France, ce qui est vrai. Mais en comparaison, la domination financière du PSG est bien supérieure chez les hommes que la domination de l'OL chez les femmes... De façon réaliste, que l'OL n'ait perdu qu'un titre depuis... 2007 est assez hallucinant.
Le reste, si les joueuses "méritent" ces salaires, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus !
@brad: si tu avais voulu être objectif, tu aurais souligné qu'un but de Katoto est un peu plus de deux fois plus économique qu'un autre d'Hegerberg... Puisque cette dernière a moins marqué que Katoto malgré plus de deux fois de temps de jeu (de plus, Katoto a été blessée et absente quasiment un mois 1/2).
@dede74: la "onc", c'est KANG, celle qui a sauvé les miches de notre club, et elle sait ce qu'elle fait.
Je rejoins parfaitement @undeuxtrois. Moi, l'argent des autres ne m'intéresse pas.
Hannibal LectOL.....tu as raison , mais j'ai occulté son temps de blessure , mais vous finissez par moi l'argent ne me parle pas , forcément sur ce point concernant les fenottes on fait mine d'ignorer.
Et sur l'augmentation de 20 cts du carburant vous maudissez le gouv.fr.....arfff!
Moi ça me parle d'où mon commentaire sur l'article qui concerne l'argent , toi et d'autres vous vous êtes trompé d'article si l'argent ne fait pas partie de vôtre quotidien.....
Classement actuel des buteuses lyonnaises en championnat:
1) Tabitha Chawinga: 11 buts.
2) Vicki Becho: 7 buts
3) Marie-Antoinette Katoto, Korbin Shrader, et Kadidiadou Diani: 5 buts
3) Liana Joseph, Melchie Dumornay, et Ada Hegerberg (dont 1 attribué par erreur contre Fleury): 4 buts
4) Tarciane, Inès Benyahia, Lindsey Heaps, et Jule Brand: 3 buts
5) Lily Yohannes: 2 buts
@brad, si cela peut te consoler, plus de la moitié des salaires d'une bonne partie des joueuses lyonnaises remplissent les caisses de l'état... Et l'état (hôpitaux, profs, infirmières, aides diverses et variées etc.): c'est nous !.
Hannibal LectOL, j'ai rarement vu plus malhonnête que toi, donc évite de parler d'objectivité je te prie. Tu as une dent contre Hegerberg, c'est ton droit. Dis nous d'ou tu sors ton temps de jeu ? Moi j'ai 856mn pour Katoto, et 762mn pour Hegerberg en championnat. Etonnant, non ? Comble de la malhonnêteté, une joueuse de Fleury elle-même a bien dit qu'Hegerberg avait dévié le ballon contre Fleury et avait donc marqué, la FFF lui a attribué son but dument. Passons sur le fait que tu occultes les autres compétitions.
6 actions décisives en championnat pour Katoto, 8 pour Hegerberg. Une action décisive d'Hegerberg en championnat coute donc 90k€ au club. Katoto, 150k€. Objectif, hein ?... Quitte à aller jusqu'au bout de la bêtise.
Allez, pour rappel :
1) Chawinga 14 buts, 5 passes décisives
2) Katoto 13 buts, 4 passes décisives
3) Hegerberg 11 buts, 5 passes décisives
Temps de jeu équivalents.
Katoto a une qualité, c'est qu'elle marque lorsqu'elle a une occasion (pied droit, pied gauche, tête, dans toutes les positions) et qu'elle fait des passes en général justes.
Giraldez a bien fait de ne la faire entrer que plus tard, le pressing n'étant pas son fort.
Elle a eu une occasion franche, c'est allé au fond, but malheureusement annulé pour hors-jeu de la passeuse.
Elle a fait une passe décisive, de la tête, que peu de joueuses savent faire.
Si l'on compare avec Becho (sans malice, ni volonté de nuire) voire avec Ada qui n'a plus cette justesse on voit la différence au niveau de l'efficacité...
On a donc besoin d'une attaquante comme elle, et ce n'est pas si fréquent.
Même si Becho et Ada se battent beaucoup plus, mais elles n'ont pas le même profil.
Quant au salaire, je n'ai pas d'avis non plus.
Katoto a eu de gros loupés cette saison, plus qu'Ada... Donc elle ne marque pas à chaque occasion. Giraldez a fait le pari de ne pas avoir une arme, mais plusieurs. Les 9 sont de facto moins mises à contribution, et je sais que certains pensent que nos centres sont top et nos joueuses trop dans les buts, mais je pense tout le contraire. La vraie qualité de Katoto est sa qualité de placement, et sa protection de balle dos au but.
Contre Wolfsburg, Katoto rentre contre une équipe déjà bien fatiguée, avec beaucoup plus d'espaces. C'est forcément plus simple pour les entrantes que pour les sortantes, c'est pour cela que ça se décante en prolongations, d'ailleurs, et pour cela que plusieurs profils sont nécessaires devant. Elle aurait été incapable d'abattre le travail d'Ada pendant 70mn, et je pense que c'est bien pour cela que Giraldez titularise Ada. Elle dit d'ailleurs dans une interview au Progrès que les gens ne retiennent que les buts, mais que Giraldez lui demande autre chose, notamment un pressing constant. Les 2 peuvent être associées, car Katoto bouge peu alors qu'Ada est très mobile. Ca permet deux points d'ancrage différents devant.
Becho n'est pas dans cette catégorie là. Elle n'est pas faite pour l'UWCL. Elle loupe 2 grosses occasions sur ce match.
123....d'accord avec toi pour Katoto rentrante et bénéficiant du travail de sape de tous les instants de Ada .
Les centres seront toujours discutables , soit on les demande devant le but et en force soit on les réclame en retrait , mais là encore sur ce dernier point on a pas de grosses frappes dans l'équipe.....éternel débat .
Si on parle collectivement , pas de doute Ada amène plus que MAK et même en vélocité , pas photo !
Comme moi je juge que Brand amène plus de variété offensive dans le collectif et joue beaucoup mieux avec Selma que Chawinga ; après chacun sa vision des choses.....
123
Comme si Ada n'avait pas loupé elle aussi des grosses occasions cette saison. Tu y va un peu fort quand même, ça se voit trop que tu es en adoration devant Ada, mais tu en as le droit.
Elle en a loupé également, absolument. Ce n'était pas le propos ! Aucune ne se détache niveau efficacité, elles sont toutes les deux moyenne haute (quoiqu'on en dise). Seules Bunny Shaw et Ewa Pajor survolent la concurrence à ce niveau. Je ne faisais que dire qu'1 occasion = 1 but n'était pas vrai pour MAK, pour aucune joueuse d'ailleurs (ni joueur !). Mais je lui trouve des qualités, aucun problème là-dessus.
Perso, je préfère Brand à Chawinga aussi. J'aime le côté supersub de Chawinga, mais je trouve que Brand fait énormément d'efforts de pressing et de récupération. Sur le 1e but contre Wolfsburg, c'est elle qui se substitue à Ada pour aller chasser la défense. Lorsqu'elle simplifiera son jeu, elle sera indiscutable. Chawinga, elle, peut faire exploser une défense fatiguée sur les 3 postes de l'attaque. Je me demande d'ailleurs si elle n'a pas marqué la majorité de ses buts en rentrant dans les 30 dernières minutes... Diani, elle, n'a pas de concurrente, donc la question ne se pose pas.
Bonjour,
et encore des matchs (féminin - masculin) en simultané 😡
Deux clubs lyonnais dans le même après-midi, une enquête devrait être diligentée pour savoir si c'est un complot.