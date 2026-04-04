Coupe de France : Strasbourg - OL Lyonnes visible gratuitement

Après une rencontre décisive face à Wolfsburg ce jeudi, OL Lyonnes affrontera Strasbourg en demi-finale de Coupe de France dimanche à 16h. Une rencontre à suivre en clair

Après une quinzaine en demi-teinte, les Lyonnaises devront confirmer leur posture de meilleure équipe française face à une équipe de Strasbourg qui y croit plus que jamais. Portées par leur ambition d’atteindre une finale, les joueuses strasbourgeoises aborderont cette rencontre sans pression, avec l’envie de créer l’exploit face à OL Lyonnes. Une affiche déséquilibrée sur le papier, mais qui pourrait rapidement se tendre face à une équipe strasbourgeoise libérée.

Une demi-finale aux enjeux élevés

De leur côté, les Lyonnaises devront rapidement basculer de la scène européenne à l’exigence d’une demi-finale nationale, où le moindre relâchement peut coûter cher dans la course au trophée. Les Lyonnaises devront également faire preuve de plus de réalisme, après avoir largement dominé Strasbourg la semaine dernière pour la 19e journée de Première Ligue (26 tirs pour seulement 2 buts), là où les Alsaciennes s’étaient montrées redoutables d’efficacité (2 buts sur 3 tentatives). Un déséquilibre qui avait coûté cher aux Lyonnaises et qu’elles devront impérativement corriger.

Le troisième duel de la saison entre Alsaciennes et Rhodaniennes sera à suivre en clair. Il sera visible sur la chaîne YouTube de la FFF dimanche à 16h. Vous pourrez également le suivre en direct sur votre média Olympique-et-Lyonnais.