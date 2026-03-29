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Hervé Koffi, gardien d’Angers (@SCO)

À Angers, l'OL défiera l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Déjà en peine, l'OL aimerait compter sur un petit coup de pouce de ses adversaires. Mais dimanche prochain, Angers se présentera avec l'un des gardiens les plus performants de Ligue 1.

    Huit matchs sans victoires, cinq en Ligue 1... L'OL ne va pas très bien en ce moment. Malgré tout, il est encore 4e, et à "seulement" deux longueurs de Marseille, 3e. Tout va se jouer dans un sprint final haletant entre cinq équipes pour une (ou deux) place en Ligue des champions. Le calendrier des Lyonnais sur les sept dernières affiches s'avère difficile, avec un déplacement à Angers pour débuter.

    Rendez-vous dimanche 5 avril à 15 heures pour Paulo Fonseca et sa bande. Une partie qui s'annonce périlleuse, malgré un adversaire pas vraiment en confiance. Il vient notamment de prendre un cinglant 5-1 à Lens. Mais lors de cette défaite, le SCO n'avait pas son gardien titulaire, Hervé Koffi. Prêté par les Lensois, il ne pouvait pas être aligné.

    Dernier rempart difficilement franchissable

    Ce qui change bien des choses pour les Angevins. En effet, le Burkinabé est l'un des tous meilleurs à son poste cette saison dans l'élite. Avant la dernière journée, il était, derrière Rémy Descamps, le portier ayant le meilleur pourcentage de frappes arrêtées (77%). Or, il était également l'un des derniers remparts les plus sollicités du championnat (88 parades), dont deux penalties détournés, pour 26 buts concédés.

    En 23 apparitions sur l'exercice 2025-2026, il a réalisé 9 clean sheets, le deuxième meilleur total avec Dominik Greif, Lucas Chevalier (PSG), Brice Samba (Rennes) et Guillaume Restes (Toulouse). Seul Robin Risser (Lens) fait mieux (10). À 29 ans, Hervé Koffi semble au top de sa forme. Il faudra sans doute un Pavel Sulc et un Endrick des grands jours pour le prendre à défaut.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 29 Mar 26 à 13 h 13

      J'adore ce gardien, il est trop fort, c'est incompréhensible qu'à 29 ans il ne soit tjrs pas dans un très grand club européen.

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