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Wendie Renard lors d'OL - FC Barcelone
Wendie Renard lors d’OL – FC Barcelone (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

FC Barcelone - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Deux ans après, OL Lyonnes retrouve la finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Retrouvez toutes les infos pratiques avant cet immense choc : avant-match, horaire, diffusion TV.

    Avant-match

    Le moment est enfin venu, pour OL Lyonnes. Deux ans après sa dernière finale, quatre ans après sa dernière victoire, le club lyonnais est de retour sur la dernière marche de la plus belle des compétitions européennes. Après avoir éliminé Wolfsburg et Arsenal, tenant du titre, les joueuses de Jonatan Giraldez vont devoir s'attaquer à la plus haute des montagnes. Le FC Barcelone a participé à sept des huit dernières finales de Ligue des champions, et paraît légèrement favori. Mais les joueuses d'OL Lyonnes ont de quoi faire déjouer les Espagnoles. Quelques jours après avoir torpillé le FC Nantes (8-0) en demi-finale de Première Ligue, les coéquipières de Melchie Dumornay sont toujours en quête d'un quadruplé. Elles disputeront la finale du championnat face au Paris FC vendredi prochain (21h). Peut-être dans le costume des reines du continent.

    Le FC Barcelone, aussi, a un quadruplé dans le viseur. Après avoir écrasé le championnat et remporté un septième titre de champion d'Espagne consécutif, les Catalanes viennent de remporter la Coupe de la Reine face à l'Atlético (3-1). Avec ses meilleurs buteuses Claudia Pina (20 buts) et Ewa Pajor (16 buts) ainsi que ses deux Ballon d'Or, Alexia Putellas et Aitana Bonmati, le Barça tentera d'aller chercher une quatrième couronne continentale en l'espace de six saisons, dans une affiche devenue un classique européen.

    A quelle heure se jouera FC Barcelone - OL Lyonnes ?

    Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce samedi 23 mai à 18h à l'Ullevaal Stadion d'Oslo (Norvège). Pour diriger les débats, c'est la Suédoise Tess Olofsson qui a été désignée. Arbitre internationale depuis 2015, c'est la première fois qu'elle officiera lors d'une finale de Ligue des champions. Les Lyonnaises ont déjà croisé sa route. C'était en 2023, lors du quart de finale aller disputé contre Chelsea à Décines (0-1).

    Sur quelle chaîne voir FC Barcelone - OL Lyonnes ?

    La finale sera diffusée en clair sur la Chaîne L'Equipe. Elle sera également disponible sur la plateforme Disney+, diffuseur officiel de la Ligue des champions.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - sam 23 Mai 26 à 9 h 16

      Je commence à aimer cette chaine qui fait la pige aux autres opérateurs , pas tout le monde qui a les moyens de s'offrir trois abonnements....

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