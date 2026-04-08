Entre programme allégé et demande de report, OL Lyonnes vit au rythme de la trêve

Depuis lundi, les joueuses d’OL Lyonnes sont en trêve internationale. Comme souvent, Jonatan Giraldez va compter sur un effectif plus que réduit alors que se profile la double confrontation contre Arsenal à la reprise.

Une qualification avant de partir. Dimanche, les joueuses d’OL Lyonnes n’ont pas tremblé face à Strasbourg (0-6) pour s’offrir une nouvelle finale de Coupe de France face au PSG. Après la victoire contre Wolfsburg, ce succès en terres alsaciennes a forcément donné le sourire avant de se tourner vers la trêve internationale. Elle a débuté ce lundi avec les premiers départs, comme ceux de Lindsey Heaps et Lily Yohannes vers les États-Unis. Comme souvent, l’effectif va fondre comme neige au soleil avec toutes ces internationales retenues.

Samedi, au moment de se projeter sur Strasbourg, Jonatan Giraldez ne connaissait pas encore le nombre exact de joueuses qu'il aurait à sa disposition, car "toutes les convocations n’étaient pas encore arrivées". Il savait malgré tout que Wendie Renard et Korbin Shrader resteraient bien à Décines, tout comme Inès Benyahia, touchée et qui va faire l’impasse sur le rassemblement des U23 françaises. Le sort devrait être le même pour Tabitha Chawinga, diminuée avant Strasbourg, mais aussi Tarciane "qui ne va pas rejoindre sa sélection". Melchie Dumornay en délicatesse physique a bien été appelée avec Haïti.

Trois séances seulement cette semaine

Des joueuses majeures, mais cela restreint malgré tout le groupe à la disposition du coach espagnol qui doit faire avec. Le programme d’entraînement se retrouve ainsi allégé sur cette première semaine de trêve pour celles restées au GOLTC. Après une petite coupure en ce lundi de Pâques, les non-convoquées ont pu profiter d’un autre jour de repos mardi avant de retrouver le centre d’entraînement ce mercredi. Trois séances au menu avec jeudi et vendredi avant de couper de nouveau samedi, dimanche et lundi. Le but fixé par le staff lyonnais est de pouvoir se ressourcer, tout en entretenant la machine dans le but d’avoir un groupe au complet en retour de trêve. Car après avoir sorti Wolfsburg non sans mal en quart de finale de la Ligue des champions, OL Lyonnes sait que le plus dur l’attend.

Giraldez voulait que le match contre Dijon soit avancé

Au rendez-vous des demi-finales de la compétition européenne pour la 15e fois sur les dix-neuf dernières saisons, le club lyonnais a une revanche à prendre contre Arsenal. Tout le monde a encore en tête la désillusion de la saison passée et notamment cette gifle au Parc OL pour sceller l’élimination rhodanienne. Alors pour préparer au mieux cette double confrontation contre les championnes d’Europe en titre, Giraldez aurait aimé que la Ligue y mette du sien. OL Lyonnes a en effet fait la demande d’avancer son match face à Dijon du 22 avril au 21 dans le but d’avoir quatre séances avant le déplacement à Londres (25 ou 26 avril).

Une demande "refusée et je ne comprends pas pourquoi", s’est interrogé le coach au micro d'Olympique-et-Lyonnais et du Progrès il y a quelques jours. Assurées de finir premières de la saison régulière, les Fenottes savent qu’elles jouent le plus gros de leur saison contre Arsenal. Tout laisse donc à penser qu’une équipe B sera alignée face à Dijon en sortie de trêve. Ce qui avait certainement amené la réflexion de Giraldez d’avancer le match de Première Ligue pour mieux travailler derrière. Il faudra finalement faire avec…