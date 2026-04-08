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Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après son nul à Angers, l’OL a repris l’entraînement mardi

  • par David Hernandez

    • Au repos lundi après son retour d’Angers, le groupe de l’OL a repris le chemin de l’entraînement mardi. Le tout sous le regard de plusieurs centaines d’enfants.

    Une victoire obligatoire. Ce dimanche (20h45), l’OL n’a pas d’autre choix que de s’imposer face à Lorient s’il veut toujours croire en son destin en Ligue des champions. Face à une formation bretonne qui n’a plus rien à jouer et donc libérée de toute pression, ce ne sera pas gagné d’avance. Mais, après le nul à Angers (0-0) dimanche dernier, les joueurs de Paulo Fonseca ne peuvent plus se permettre de perdre des points en route. Après une journée de repos lundi, les Lyonnais ont ainsi repris le chemin de l’entraînement sous la chaleur décinoise mardi après-midi.

    Les clubs partenaires mis à l'honneur

    Si Pavel Sulc ou encore Corentin Tolisso doivent prendre leur mal en patience après leur pépin dans le Maine-et-Loire, ce premier entraînement de la semaine ne s’est pas déroulé à l’abri des regards. Plusieurs centaines d’enfants de clubs partenaires de l’OL avaient pris place dans la tribune du terrain Gérard Houllier pour observer les coéquipiers de Moussa Niakhaté. Un bain de foule rafraichissant à l’heure où la formation rhodanienne recherche de la confiance. Pour ce qui est des autres supporters, il faudra encore patienter pour l’ouverture d’une séance cette saison après celle en septembre dernier…

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