Malgré des résultats en deçà ces dernières saisons, l’OL arrive toujours à sortir des joueurs de son académie. Sur les cinq dernières années, le club lyonnais est l’un de ceux qui accordent le plus de confiance aux éléments de moins de 21 ans en Europe.

Avec l’élimination en Coupe Gambardella pour les U18 et en Challenge Espoirs pour la réserve, l’OL Académie n’a pas passé un week-end des plus positifs. À l’heure où Christian Bassila a pris les commandes depuis le début de l’année 2026, le centre de formation est à la recherche de son lustre d’antan. Au niveau des titres, ce ne sera pas pour cette saison, à moins que les U17 ne viennent déjouer les pronostics.

Toutefois, malgré ses résultats en berne, l’Académie continue d’alimenter le groupe professionnel lyonnais. Le contexte économique aide grandement et cela a permis à de nombreux joueurs (Merah, Himbert, Kango, De Carvalho, etc.) de faire leurs premiers pas en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Le centre de formation reste un pourvoyeur indispensable pour le club lyonnais.

4e au pourcentage de minutes, 7e pour les joueurs utilisés

Le Stade Rennais a beau avoir chipé le statut de meilleur centre de formation français ces trois dernières saisons, dans la confiance donnée aux jeunes, l’OL reste devant. D’après le CIES, le groupe professionnel est l’un de ceux en Europe qui s’appuient le plus sur les joueurs de moins de 21 ans. Cela ne veut pas dire pour autant qu’ils sont tous formés à Décines puisque Malick Fofana, Afonso Moreira ou encore Endrick rentrent dans cette catégorie.

Mais dans les cinq grands championnats, l’OL se place en quatrième position sur le pourcentage de minutes données à ces jeunes joueurs depuis le 1er janvier 2021 (16,4%). Le FC Barcelone arrive largement en tête (20,7%) tandis que la nouvelle stratégie de BlueCo pousse Strasbourg au second rang (18,6%) juste devant Sunderland (18,5%). Avec 31 joueurs de moins de 21 ans utilisés depuis cinq ans, l’OL se place dans le top 10.