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Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Première Ligue : OL Lyonnes relance l’opération "Match de Wouf"

  • par David Hernandez

    • Comme la saison passée, OL Lyonnes a choisi de miser sur l’opération marketing d’une venue avec les chiens pour séduire un nouveau public. Lors de la demi-finale de Première Ligue le 17 mai prochain, les supporters lyonnais pourront venir avec leur animal domestique.

    L’expérience avait été un joli succès et le club a choisi d’en faire une deuxième édition. Il y a quelques semaines, lors d'un entretien avec plusieurs médias dont Olympique-et-Lyonnais, Vincent Ponsot n’avait pas manqué de saluer la réussite de l’opération "Match de Wouf" la saison passée à l’occasion de la venue du Paris FC. Dans un désir d’attirer toujours plus de public au Parc OL, OL Lyonnes avait ainsi proposé à ses supporters ou à toute personne souhaitant découvrir l’ambiance d’un match de foot féminin de venir avec leur chien.

    Jusqu'à 200 chiens attendus

    La tribune du Virage Sud avait été réquisitionnée pour l’occasion. Cela avait attiré près de 100 supporters avec leur boule de poil. Face à ce succès, OL Lyonnes avec son partenaire Kleber a donc choisi de renouveler l’expérience. Si l’on ne connait pas encore le nom de l’adversaire, cette nouvelle possibilité de venir avec son animal de compagnie se tiendra à l’occasion de la demi-finale des play-offs de Première Ligue avec trois entrées gratuites (le chien, son propriétaire et un accompagnant). La rencontre aura lieu le 17 mai et pourra accueillir jusqu’à 200 chiens en tribunes.

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