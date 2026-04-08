OL : Morton salue l’apport de Fonseca dans son jeu

Débarqué à l’OL l’été dernier, Tyler Morton n’a pas mis longtemps à s’imposer. Rouage essentiel de la formation lyonnaise, le milieu anglais assure avoir grandi en quelques mois grâce à Paulo Fonseca.

Il fait partie de ces joueurs débarqués dans un certain anonymat et qui se sont révélés. Durant l'été 2025 fait de concessions financières, l'OL n'avait pas hésité à sortir le chéquier pour s'attacher les services de Tyler Morton. Une dizaine de millions d'euros et un pourcentage laissé à Liverpool en cas de future plus-value, la direction lyonnaise croyait fort dans ce pari anglais. Le milieu ne lui a pas donné tort. En l'espace d'une saison, Morton est devenu indispensable dans le jeu lyonnais et a vu sa cote grimper en flèche.

Avec 38 matchs disputés depuis le début de la saison, le vainqueur de l'Euro U21 est l'un des joueurs les plus utilisés par Paulo Fonseca. Un coach qui a changé la trajectoire de sa jeune carrière. "L’entraîneur m’a donné carte blanche pour jouer mon football et j’adore ça, dit-il dans une interview à la BBC. Il n’y a pas de meilleur poste que le numéro six : être constamment sur le ballon, trouver des passes entre les lignes et utiliser mon intelligence pour dicter le jeu. Paulo Fonseca est un entraîneur incroyable. Il m’a tellement aidé. J’ai découvert des choses que je ne savais même pas que j’avais en tant que footballeur."

"La Ligue des champions, c'est le summum"

Rampe de lancement de l'OL, Tyler Morton a rappelé qu'il avait fait le "bon choix" en rejoignant la capitale des Gaules. Si le palet gustatif n'a pas encore réussi à s'adapter à la cuisine française, le milieu est parfaitement intégré à son nouvel environnement depuis dix mois. Celui qui va être papa au cours de l'année 2026 ne souhaite désormais qu'une chose. Il veut terminer cette saison en apothéose avec la Ligue des champions. "Avoir goûté à la Ligue des champions à Liverpool est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière. C’est le summum. Ce serait incroyable de revivre cela avec Lyon. Ils m’ont donné cette opportunité, alors je vais tout donner pour le club et me battre jusqu’au bout." Cela passe par une victoire contre Lorient ce dimanche soir (20h45) pour continuer à y croire.