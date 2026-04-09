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Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : Lorient, une équipe accrocheuse mais irrégulière

  • par Alban Nivet

    • Alors que l’OL aborde un tournant dans sa saison, Lorient se présentera à Décines dimanche avec une dynamique récente contrastée.

    Sur ses cinq dernières journées de Ligue 1, le club breton affiche un bilan d'une victoire, trois matchs nuls et une défaite, confirmant un profil difficile à lire, mais rarement dépassé.

    Dans le détail, Lorient a enchaîné un succès contre Lens (2-1), deux nuls face à Auxerre (2-2) et Lille (1-1) ainsi qu'une défaite à Toulouse (1-0), avant un dernier partage des points avec le Paris FC dimanche (1-1). Les Merlus ne dominent pas, mais ne coulent pas non plus. Surtout, ils ont montré leur capacité à accrocher des équipes du haut de tableau, avec notamment des résultats probants contre le LOSC et les Lensois, deuxièmes au moment de la rencontre.

    Des Merlus capables de gros coups

    Si Lorient reste compétitif, son principal point faible réside dans sa capacité à faire la différence. Les nombreuses égalités récentes traduisent une formation solide, mais qui manque de tranchant dans les moments clés. Un constat qui s’accompagne d’une autre fragilité : sur ces cinq sorties, les Lorientais ont concédé l’ensemble de leurs buts en seconde période, signe qu'ils peinent à tenir sur la durée. Souvent au contact, ils n'ont pas toujours transformé leurs temps forts en victoires, ce qui les maintient dans une position intermédiaire au classement (9es).

    Capables de rester compacts, d’attendre et de punir sur peu d’occasions, les Morbihannais représentent typiquement un adversaire poil à gratter. Dans un contexte où l’OL est en crise offensive, affronter un rival dur à déséquilibrer pourrait encore complexifier la tâche des Lyonnais. Qui en avaient fait les frais à l'aller (1-0), une confrontation marquée par l'exclusion d'Ainsley Maitland-Niles. Rendez-vous dimanche à 20h45.

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