Au-delà de la perte de plus de 200 M€ pour l'OL, le rapport de la DNCG sur l'exercice 2024-2025 nous en apprend plus sur la situation du club en Ligue 1.

Il faudra du temps pour que l'OL se remette financièrement à l'endroit. Aucun mystère donc, lorsque la DNCG a indiqué mercredi qu'il avait subi un déficit de plus de 200 millions d'euros en 2024-2025. Le plus élevé, évidemment, en Ligue 1, deux fois plus que l'OM par exemple. Le club avait déjà annoncé la nouvelle en novembre 2025, avec un chiffre légèrement différent (201,2 M€ contre 208,5 M€).

Au-delà des pertes colossales, le bilan de la Direction nationale du contrôle de gestion nous offre un aperçu de la place de l'Olympique lyonnais dans le championnat de France. Par exemple, il disposait la saison passée du 4e chiffre d'affaires (159 M€), entre Marseille (188,7 M€) et Monaco (116,9 M€). Or PSG, Lille est celui qui s'en sort le mieux, et de loin (192 M€).

Les droits TV européens sauvent les clubs

Pour les droits TV, les Rhodaniens sont sauvés par leur participation à la Ligue Europa (quart-de-finalistes). Ils ont ainsi obtenu 22,9 M€, contre 15,7 M€ en championnat. Les 45,7 M€ glanés au total se situent au 5e rang, entre Brest (61,4 M€) et l'OM (31,9 M€). Sachant que la Ligue des champions rapporte deux à trois fois plus simplement pour participer à la phase de classement. D'où l'importance de ces coupes d'Europe.

L'un des aspects positifs de l'exercice 2024-2025 se trouve du côté de la billetterie et des revenus des jours de match (42,9 M€, dont 6,2 M€ pour la C3). Seul le PSG fait mieux dans l'Hexagone (78,2 M€). Les Phocéens, privés de compétition européenne, arrivent en 3e position (30,3 M€). Les recettes des sponsors, boutiques et de la publicité sont aussi plutôt correctes (3e également).

L'OL avait la 2e masse salariale de Ligue 1

Mais ce qui pénalise l'OL, ce sont les lourdes charges dont il devait s'acquitter (364,7 millions d'euros). Deuxième club de Ligue 1 sur le sujet, il affichait notamment la seconde masse salariale totale (joueurs, staff et employés) avec 155,1 millions d'euros au compteur.

À l'été 2025, il a dû réduire drastiquement la voilure, aussi bien dans les bureaux que dans le vestiaire, avec les départs de joueurs aux gros émoluments. À titre d'exemple, Marseille naviguait autour des 153,6 M€, Rennes était à 116,1 M€ et le LOSC à 88,9 M€.