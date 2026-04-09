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John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Deux fois plus que les autres clubs de Ligue 1. La saison passée, l'OL a perdu plus de 200 millions d'euros, un résultat aberrant en comparaison au reste du championnat.

    L'avantage avec l'OL, c'est que les chiffres sont connus bien avant les autres. Le club étant coté en bourse, il se doit d'être assez transparent sur ses finances. Cela ne garantit en revanche absolument pas la bonne gestion, on l'a vu très récemment lors des derniers exercices. Celui de 2024-2025 a sans doute explosé tous les records à ce sujet, puisque l'Olympique lyonnais avait perdu plus de 200 millions d'euros.

    Le rapport publié fin novembre 2025 évoquait la somme de 201,2 millions d’euros. La DNCG monte à 208,5 M€. Une hérésie si l'on compare au reste du championnat. En effet, la deuxième équipe la plus déficitaire est Marseille, mais presque deux fois moins que son rival (-104,8 M€). Viennent ensuite Strasbourg (-78,3 M€), Nice (-40,5 M€) et le PSG (-40,2 M€).

    L'OL sous surveillance après ça

    Cette perspective explique largement pourquoi les Rhodaniens ont été placés sous surveillance et obligés de procéder à un effort considérable de restructuration pour rester dans l'élite l'été passé. Et aussi pourquoi l'UEFA veille attentivement sur les comptes.

    Il faut dire qu'avec une masse salariale globale de 155 M€ (2e juste devant l'OM), les dépenses allaient bon train. Sans oublier les "autres charges" (terme fourre-tout) qui s'élevaient à 129 M€. Pour compenser, il fallait miser sur les droits TV (45,7 M€), les recettes des matchs (42,8 M€) et du sponsoring (30,8 M€). Insuffisant donc.

    A contrario, quelques écuries s'en sortent admirablement. Lille déjà, avec un bilan largement positif (+81,7 M€), ainsi que Brest (+6 M€) et Lens (4,3 M€). Même Monaco, bien que la situation fiscale ne soit pas semblable, est dans le vert (3 M€). Au total, 7 institutions sur 18 ont obtenu un résultat net favorable en 2024-2025.

    Quelle situation en 2025-2026 ?

    Pour l'OL, la différence avec la période 2023-2024 est énorme (il avait perdu 25,1 millions d'euros). Elle s'explique aussi par la vente d'actifs voilà deux ans (dont l'Arena), ce qui a permis de faire baisser la note. Qu'en sera-t-il en 2025-2026 ? Le club n'a pas encore publié son bilan du premier semestre. On sait néanmoins qu'en partie grâce à la vente de certains joueurs, son chiffre d'affaires était en hausse 3% entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 9 Avr 26 à 8 h 25

      C'est aberrant ! Même avec l'hypothèse d'une qualif en LDC, et d'un beau parcours européen, c'était impossible d'être à moins de 100M de déficit ! C'est abusé.

      Merci a toute la direction du club, qui, mené par son gourou tortionnaire, a validé et acté des dépenses impossibles pour le club. D'un joueur moyen belge à 30M, en passant par un salaire énorme à un jeune du championnat danois, ou encore toutes les dépenses "autres charges", fourre-tout, qu'il serait intéressant de connaitre en détail !

      Tout le monde a validé ou en tout cas fait semblant que cela était maitrisé, et certains s'en sont en plus certainement foutu plein les poches au passage ! En espérant que le club ai régalé le plus de monde possible !

      Le pire dans tout ça c'est qu'on devrait encore des sommes énormes à Botafogo ? L'argent du club s'est volatilisé ?

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