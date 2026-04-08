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Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Lorient, équipe joueuse ou dans la lignée d'Angers au Parc OL ?

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Assuré d'être maintenu en Ligue 1 à l'issue des 34 journées, Lorient va vivre une fin de saison plutôt tranquille. De quoi laisser libre cours à des velléités offensives ou au contraire laisser le ballon à l'OL pour faire mal en transition ?

    "Nous avons eu presque tout le temps le ballon". Après le nul 0-0 à Angers, Paulo Fonseca regrettait de voir son équipe incapable de forcer le verrou angevin pour s'offrir ce petit but qui aurait fait du bien. Seulement, en ne cadrant que deux tirs en 90 minutes, difficile malgré tout d'espérer quelque chose pour l'OL. Ce n'est pas la première fois que ce constat est fait.

    Mais sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", nos deux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois regrettaient également la philosophie du SCO qui n'a pas cherché à faire grand-chose si ce n'est défendre. Quoi qu'il en soit, l'OL va devoir en montrer plus face à Lorient ce dimanche (20h45) à la maison. L'objectif Ligue des champions passe par une victoire face aux Merlus. Ces derniers viennent d'être tenus en échec (1-1) par le Paris FC pour le match du centenaire.

    L'OL a du mal contre les blocs compacts

    Toutefois, le maintien est déjà assuré avec cette 9e place et 38 points au compteur. À sept journées de la fin, Lorient n'a donc plus rien à jouer, malgré moins d'un pour cent de chance de pouvoir être européen. Une situation qui peut pousser à voir les hommes d'Olivier Pantaloni, qui quittera le club mi-mai, être joueurs à Décines ? C'était en tout cas l'avis dans TKYDG lundi. "Du moment que Lorient est maintenu, je pense qu’ils vont essayer de jouer au ballon. Dans la forme qu’est l’OL actuellement, cette équipe est prenable et ils ont tout intérêt à jouer crânement leur chance, a noté Enzo Reale, ancien de l'OL et du FCL. Ils ont une belle équipe, il ne faut pas oublier que la philosophie de Lorient, c’est un jeu avec ballon."

    Une philosophie héritée des années Christian Gourcuff. Mais on a pu voir que l'OL se cassait les dents sur un bloc compact et solide en transition. Or, le FC Lorient a des atouts pour utiliser cette stratégie... 

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    1. RBV
      RBV - mer 8 Avr 26 à 15 h 54

      Si j’étais l’entraîneur de Lorient je fais la même tactique qu’Angers : le bus a double etage et j’attends tranquillement la fin du match…
      Espérons que Fonseca et nos joueurs se bougent parce que la, y’a urgence pour finir européen en fin de saison…

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      1. Avatar
        BadGone91 - mer 8 Avr 26 à 16 h 43

        Ils ont l'exemple de ce qui fonctionne contre nous ! Pourquoi s'en priver ?

        Si en plus ils arrivent a aller vite et être efficace devant (ils le sont), nous sommes leur proie parfaite !

        Signaler

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