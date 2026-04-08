OL - Lorient : un historique favorable aux Lyonnais à Décines

À l’approche de la réception de Lorient, dans un contexte particulier marqué par le centenaire du club breton, l’Olympique Lyonnais peut s’appuyer sur un historique globalement positif face aux Merlus.

Sur les 38 confrontations disputées, l’OL affiche un bilan à son avantage avec 19 victoires, pour 11 matchs nuls et 8 défaites. Une domination qui se vérifie notamment à domicile, où les Lyonnais ont su faire la différence au fil des saisons. À Décines (et auparavant à Gerland), l’OL totalise 10 victoires, pour 6 matchs nuls et seulement 2 défaites face à Lorient. Des chiffres qui traduisent une certaine maîtrise dans ce type d’opposition. Malgré cet avantage, les confrontations restent parfois accrochées, comme en témoignent les nombreux matchs nuls entre les deux équipes.

Une solidité à domicile

Dans ce contexte, les Merlus pourraient également s’appuyer sur une motivation particulière, alors que le club a célébré ses 100 ans dimanche dernier au Stade du Moustoir. La grande majorité des confrontations s’est disputée en championnat, avec 35 matchs en Ligue 1, preuve d’un affrontement régulier entre les deux formations. Alors que le maintien est assuré, Lorient aura à cœur de bien finir la saison et de garder un mince espoir d’accrocher une place européenne. Selon les projections d’Opta, les Merlus ne disposent toutefois que de 0,04 % de chances de se qualifier pour la Ligue Conférence.