Actualités
Afonso Moreira lors de Lorient - OL
Afonso Moreira lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL - Lorient : un historique favorable aux Lyonnais à Décines

  • par Alban Nivet

    • À l’approche de la réception de Lorient, dans un contexte particulier marqué par le centenaire du club breton, l’Olympique Lyonnais peut s’appuyer sur un historique globalement positif face aux Merlus.

    Sur les 38 confrontations disputées, l’OL affiche un bilan à son avantage avec 19 victoires, pour 11 matchs nuls et 8 défaites. Une domination qui se vérifie notamment à domicile, où les Lyonnais ont su faire la différence au fil des saisons. À Décines (et auparavant à Gerland), l’OL totalise 10 victoires, pour 6 matchs nuls et seulement 2 défaites face à Lorient. Des chiffres qui traduisent une certaine maîtrise dans ce type d’opposition. Malgré cet avantage, les confrontations restent parfois accrochées, comme en témoignent les nombreux matchs nuls entre les deux équipes.

    Une solidité à domicile

    Dans ce contexte, les Merlus pourraient également s’appuyer sur une motivation particulière, alors que le club a célébré ses 100 ans dimanche dernier au Stade du Moustoir. La grande majorité des confrontations s’est disputée en championnat, avec 35 matchs en Ligue 1, preuve d’un affrontement régulier entre les deux formations. Alors que le maintien est assuré, Lorient aura à cœur de bien finir la saison et de garder un mince espoir d’accrocher une place européenne. Selon les projections d’Opta, les Merlus ne disposent toutefois que de 0,04 % de chances de se qualifier pour la Ligue Conférence.

    à lire également
    Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient)
    Lorient devra encore faire sans Abergel et Meïté contre l’OL

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Lorient : un historique favorable aux Lyonnais à Décines 18:20
    Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient)
    Lorient devra encore faire sans Abergel et Meïté contre l’OL 17:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : l’OL en pleine crise offensive 16:40
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Lorient, équipe joueuse ou dans la lignée d'Angers au Parc OL ? 15:50
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes se jouera le 29 avril 15:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL - Lorient : fin de suspension également pour Matthieu Louis-Jean 14:10
    Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
    Mercato : Lukeba ouvert à un départ, une aubaine pour l'OL ? 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Armand Garrido, coordinateur de Bourgoin
    OL Académie : Christian Bassila veut s'appuyer sur Armand Garrido 12:30
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton salue l’apport de Fonseca dans son jeu 11:45
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes relance l’opération "Match de Wouf" 11:00
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    La jeunesse continue encore et toujours d'avoir son importance à l'OL 10:15
    Sofia Bekhaled, attaquante d'OL Lyonnes
    Prêtée par OL Lyonnes, Bekhaled va représenter l’Algérie 09:30
    Endrick à l'entraînement de l'OL
    Après son nul à Angers, l’OL a repris l’entraînement mardi 08:45
    Jonatan Giraldez en discussions avec Wendie Renard lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Entre programme allégé et demande de report, OL Lyonnes vit au rythme de la trêve 08:00
    Dominik Greif lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l'OL rejoint le PSG pour les clean sheets, Greif se hisse tout en haut 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Lorient : Jorge Maciel de retour aux côtés de Paulo Fonseca 07/04/26
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 6 avril en podcast 07/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut