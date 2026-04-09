OL Lyonnes : Egurrola et Benyahia ont franchi un cap avec le club

Avant la trêve internationale, Damaris Egurrola a joué son 150e match avec OL Lyonnes. Inès Benyahia avait profité de la réception de Wolfsburg pour fêter sa 50e.

Ada Hegerberg a célébré ça avec une réalisation. Dimanche contre Strasbourg, la Norvégienne a marqué son 283e but pour sa 300e apparition sous les couleurs d'OL Lyonnes. Une belle réjouissance, tandis que les Rhodaniens ont balayé les Alsaciennes 6 à 0 en demi-finales de la Coupe de France. Titulaire, Damaris Egurrola a pris part à ce festival.

Egurrola, 22e joueuse la plus capée d'OL Lyonnes

Une affiche pas anodine pour la Néerlandaise, puisqu'elle est sa 150e avec les Lyonnaises. Arrivée en janvier 2021, la milieu de terrain a pu étoffer son palmarès en plus de cinq ans avec cette équipe. Elle a notamment remporté quatre championnats de France et une Ligue des champions. Elle est à présent la 22e joueuse la plus capée du club, et se rapproche de Laura Georges (159).

Cap des 50 pour Benyahia

Sa coéquipière est loin d'avoir atteint ce total. Cependant, Inès Benyahia pourrait un jour y arriver, elle qui s'impose de plus en plus dans la rotation de Jonatan Giráldez (21 rencontres cette saison).

Néanmoins, en raison des blessures (elle était d'ailleurs absente en Alsace) et de son prêt au Havre en 2023-2024, l'Héraultaise compte "seulement" 50 matchs avec les Fenottes après le succès face à Wolfsburg jeudi dernier (4-0). Elle était entrée en jeu sur ce quart de finale retour de Coupe d'Europe. Un nombre qu'elle augmentera sans doute, surtout si son corps la laisse enchaîner.