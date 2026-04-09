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Sidney Govou avec l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

Pierre Laigle, Sidney Govou, Ludovic Giuly... Des anciens joueurs de l'OL à Ternay samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Le club de Ternay organise un match de gala samedi avec plusieurs anciens joueurs de l'OL. On y retrouvera notamment Jean-Marc Chanelet, Pierre Laigle, Sidney Govou ou encore Ludovic Giuly.

    Journée festive dans l'Est lyonnais. Le club de Ternay organise samedi 11 avril une rencontre de gala. Rendez-vous dès 8h30 pour profiter de diverses animations. Château gonflable, pêche aux canards et bien d'autres joyeusetés pour amuser les enfants sont au programme. Avant un après-midi placé sous le signe du football et de la musique.

    À partir de 14 heures, plusieurs anciens joueurs de l'Olympique lyonnais (mais pas sous la bannière OL Légendes) rencontreront les vieilles gloires de la formation locale. Tous les protagonistes n'ont pas encore été annoncés, mais nous en connaissons déjà certains. Seront présents Jean-Marc Chanelet, Jean-Jacques Nono, Pierre Laigle, Sidney Govou ou encore Ludovic Giuly.

    Match suivi d'un concert

    Après le match, les spectateurs pourront assister à un concert du groupe Diameus, formé par Isabelle Beche et Dominique Giuly, le père de Ludovic. Il commencera à 17 heures et clôturera l'après-midi en beauté vers 21 heures. Sur place, vous dénicherez tout ce qu'il vous faut avec un bar et un stand restauration pour un moment convivial.

    L'entrée est gratuite pour les gones de moins de 5 ans. Comptez 3 euros pour les autres, sachant qu'il reste quelques places encore en vente derrière ce lien web. Précisons que l'évènement aura lieu au stade du Devès.

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